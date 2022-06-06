Мультфильм "Три кота и море приключений" стал лидером проката в России и СНГ в прошедшие выходные, сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала kinobusiness.com.
Старт проката мультфильма режиссера Дмитрия Высоцкого - среда, 1 июня. По сюжету три котенка - Коржик, Карамелька и Компот вместе со своими родителями отправляются в путешествие на море, где с ними происходит несколько новых приключений.
Семейная комедия режиссера Егора Кончаловского "Мой папа - вождь" заняла второе место в прокате и собрала 23,4 млн рублей за прошедшие выходные. Третье место в прокате заняла также комедия - "Артек. Большое путешествие", собравшая в кинозалах 18,1 млн рублей. Режиссеры Карен Захаров и Армен Ананикян сняли историю о переносе в прошлое четырех подростков, которые в 1988 году должны найти своих родителей.