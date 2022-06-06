Мультфильм "Три кота и море приключений" стал лидером проката в России и СНГ в прошедшие выходные, сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала kinobusiness.com.

Старт проката мультфильма режиссера Дмитрия Высоцкого - среда, 1 июня. По сюжету три котенка - Коржик, Карамелька и Компот вместе со своими родителями отправляются в путешествие на море, где с ними происходит несколько новых приключений.