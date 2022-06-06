Раскрыт актерский состав фильма «Майор Гром: Трудное детство»

5 июня представители онлайн-кинотеатра «Кинопоиск HD» и компании BUBBLE объявили актерский состав предстоящего кинокомикса «Майор Гром: Трудное детство».

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Картина станет приквелом фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» и расскажет о юности Игоря Грома и подвигах его отца. Действие происходит в конце девяностых годов. Однако приключения майора Грома происходят не в нашей реальности, так что не стоит ожидать от кинокомикса досконального воспроизведения «лихих девяностых».

Режиссер Олег Трофим рассказал, что ему удалось собрать ту же закадровую команду, однако среди актерского состава нас ждут исключительно новые лица.

Кинопоиск

Юного Игоря Грома сыграет Кай Гетц, известный по драме «Скажи ей». Роль его отца примерит на себя Сергей Марин. Он только что прогремел ролью в Сериале Первого канала «Начальник разведки», в котором сыграл Павла Фитина, руководившего внешней разведкой СССР в период Второй мировой фойны.

До сих пор неизвестно, кому досталась роль главного злодея, известного под псевдонимом Анубис. Ранее представители BUBBLE точно так же скрывали от зрителей имя актера, сыгравшего Чумного Доктора.