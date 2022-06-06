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35 минут назад

Провальный «Морбиус» ещё раз провалился после повторного проката в США

Чемпионат.com

3 июня на волне мемной популярности «Морбиуса» с Джаредом Лето Sony вернула кинокомикс в 1037 кинотеатров США. Судя по всему, компания надеялась добрать кассу, однако что-то пошло не так.

«Морбиус» снова провалился в прокате
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Пятничные сборы «Морбиуса» составили всего лишь $ 85 тыс., общая касса картины в США кое-как добралась до отметки в $ 73,6 млн. При этом многие фанаты фильма в соцсетях отметили, что решили не идти на повторный показ — они предпочитают смотреть кинокомикс на Twitch и в других онлайн-сервисах с тысячами таких же поклонников.

Интересно, что повторный показ ленты породил еще одну волну мемов. Многие пользователи заявляют, что картина на самом деле собрала $ 85 «морбомиллионов», а «СМИ просто скрывают правду» от них. Ранее на вирусную популярность фильма отреагировал сам Джаред Лето — актер опубликовал видео, в котором он читает сценарий продолжения «Морбиуса». Лента получила название «Морбиус 2: Время морбить».

Фильмы,Джаред Лето,
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