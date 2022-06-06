Стартует шоу про малыша Грута из «Стражей Галактики»

Marvel опубликовала первый постер и сообщила дату премьеры «Я есть Грут» — сборника короткометражек про малыша Грута из команды Стражей Галактики. Первый эпизод выйдет уже 10 августа на Disney+. Пока неизвестно, сколько именно короткометражек войдет в сборник и какая у них будет продолжительность.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

События развернутся в период между «Стражами Галактики 2» и «Мстителями: Война бесконечности», а к озвучке персонажа вернётся Вин Дизель. Неясно, появятся ли в шоу другие герои Marvel, или оно будет полностью посвящено приключениям Грута.