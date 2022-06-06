Лучшие фильмы и сериалы: названы победители премии MTV Awards

В США прошла церемония вручения премии MTV Movie & TV Awards. Об этом сообщает Deadline. "Рамблер" публикует результаты в каждой номинации.
В большинстве категорий победили «Человек-паук: Нет пути домой» и второй сезон «Эйфории». «Пауку» достался приз за лучший фильм и лучшую роль в кино. «Эйфория» отмечала победу как лучший сериал, а также в категориях лучшая роль на ТВ и лучшая драка.
Почетные награды получили Дженнифер Лопес и Джек Блэк. Ниже опубликованы остальны результаты премии.
«Человек-паук: Нет пути домой»
«Эйфория»
Том Холланд — «Дом Gucci»
Зендея — «Эйфория»
Скарлетт Йоханссон — «Чёрная Вдова»
Дэниэл Рэдклифф — «Затерянный город»
Райан Рейнольдс — «Главный герой»
Софи Ди Мартино — «Локи»
Кэсси против Мэдди — «Эйфория»
Poopies и змея — «Чудаки навсегда»
Том Хиддлстон, Софи Ди Мартино, Оуэн Уилсон — «Локи»
Дженнифер Лопес
Джек Блэк