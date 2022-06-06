Лучшие фильмы и сериалы: названы победители премии MTV Awards

В США прошла церемония вручения премии MTV Movie & TV Awards. Об этом сообщает Deadline. "Рамблер" публикует результаты в каждой номинации.

В большинстве категорий победили «Человек-паук: Нет пути домой» и второй сезон «Эйфории». «Пауку» достался приз за лучший фильм и лучшую роль в кино. «Эйфория» отмечала победу как лучший сериал, а также в категориях лучшая роль на ТВ и лучшая драка.