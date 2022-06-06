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2 часа назад

Лучшие фильмы и сериалы: названы победители премии MTV Awards

Даша Краснова

В США прошла церемония вручения премии MTV Movie & TV Awards. Об этом сообщает Deadline. "Рамблер" публикует результаты в каждой номинации.

В большинстве категорий победили «Человек-паук: Нет пути домой» и второй сезон «Эйфории». «Пауку» достался приз за лучший фильм и лучшую роль в кино. «Эйфория» отмечала победу как лучший сериал, а также в категориях лучшая роль на ТВ и лучшая драка.

Почетные награды получили Дженнифер Лопес и Джек Блэк. Ниже опубликованы остальны результаты премии.

Лучший фильм:

«Человек-паук: Нет пути домой»

Лучший сериал:

«Эйфория»

Лучшая роль в кино:

Том Холланд — «Дом Gucci»

Лучшая роль на ТВ:

Зендея — «Эйфория»

Лучший герой:

Скарлетт Йоханссон — «Чёрная Вдова»

Лучший злодей:

Дэниэл Рэдклифф — «Затерянный город»

Лучшая комедийная роль:

Райан Рейнольдс — «Главный герой»

Прорыв года:

Софи Ди Мартино — «Локи»

Лучшая драка:

Кэсси против Мэдди — «Эйфория»

Лучший поцелуй:

Poopies и змея — «Чудаки навсегда»

Лучший испуг:

Дженна Ортега«Крик»

Лучшая команда:

Том Хиддлстон, Софи Ди Мартино, Оуэн Уилсон — «Локи»

Приз «Признание поколения»:

Дженнифер Лопес

Приз «Гений комедии»:

Джек Блэк

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