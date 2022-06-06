Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+25° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
1 час назад

В «Чип и Дейл» вместо Соника хотели поставить Джа-Джа Бинкса

Чемпионат.com

В фильме «Чип и Дейл спешат на помощь» появилась уродливая версия Соника, которая изначально должна была фигурировать в картине «Соник в кино». Стало известно, что вместо этого персонажа в ленте мог появиться другой — Джа-Джа Бинкс.

В «Чип и Дейл» вместо Соника хотели поставить Джа-Джа Бинкса
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Об этом рассказал художник Симеон Уилкинс. Он опубликовал раскадровку, на которой в этой же сцене с Соником можно увидеть известного персонажа «Звёздных войн» Джа-Джа Бинкса. По какой причине Бинкса заменили на Соника, неизвестно. О причинах замены Симеон Уилкинс не рассказал.

Если вы задумываетесь о том, чтобы посмотреть «Чип и Дейл спешат на помощь», но по какой-то причине не решаетесь, то можете прочитать наш обзор. Лента как минимум сможет удивить вас большим количеством персонажей и отсылок.

Фильмы,Чип и Дейл,Чип и Дейл спешат на помощь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители