Появился новый кадр «Властелина колец»

Журнал Empire продолжает предоставлять свежие материалы по «Властелину колец» Amazon, опубликовав пару свежих кадров.На одном из них представлены мохноноги, предки Хоббитов, которые пока что еще не осели в Шире — это народ, который перемещается вместе с погодой, путешествуя на деревянных фургонах и пряча ценности от людей.
По словам актера Ленни Генри, исполняющего роль Сэдока Бёрроуса (в центре), мохноноги представляют традиционный образ «маленького человека» из работ Толкина. Кроме того, ранее появился кадр со Снежным троллем, повторяющий момент из первого трейлера сериала.
Премьера проекта, который продолжает собирать негативные впечатления аудитории, намечен на 2 сентября. Действие сюжета разворачивается во вторую эпоху Средиземья.