Появился новый кадр «Властелина колец»

Журнал Empire продолжает предоставлять свежие материалы по «Властелину колец» Amazon, опубликовав пару свежих кадров.На одном из них представлены мохноноги, предки Хоббитов, которые пока что еще не осели в Шире — это народ, который перемещается вместе с погодой, путешествуя на деревянных фургонах и пряча ценности от людей.