В Москве прошла премьера фильма «Кощей. Похититель невест»

4 июня в кинотеатре «Синема Парк Европейский» прошла светская премьера анимационного фильма «Кощей. Похититель невест» производства студии КиноАтис и кинокомпании СТВ.

Картину «Кощей. Похититель невест» представили зрителям режиссер Роман Артемьев, продюсер Вадим Сотсков, актер Владимир Сычев, который подарил свой голос харизматичному и никогда не унывающему Колобку, Екатерина Тарасова, озвучившая непокорную красавицу Тридевятого царства Варвару, Ирина Савина, вдохнувшая жизнь в Бабу Ягу, и другие члены большой творческой команды проекта.

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Зрители до показа были в предвкушении — в фильме они увидят самого обаятельного Кощея за всю историю персонажа! По сюжету Кощей Бессмертный крадет (не по своей воле, а по принуждению) завидную невесту Тридевятого царства — Варвару. Их ждет много интриг, коварных заклятий и опасных приключений, которые заставят посмотреть друг на друга по-новому.

Кощея озвучил Виктор Добронравов, а Елизавета Боярская — колдунью Мару, режиссер Роман Артемьев примерил на себя роль Царя Гороха. Особым гостем премьеры стал оперный певец, Заслуженный артист Российской Федерации, солист Большого театра Денис Макаров, который работал с Виктором Добронравовым над постановкой голоса при исполнении Арии «Первый романс Демона» (из оперы «Демон»), которая звучит в фильме.

Перед показом фильма в фойе можно было посмотреть увлекательный трейлер картины, который подогревал интерес зрителей. Детей и их родителей также ждала развлекательная программа — премьеру посетили несколько сказочных персонажей, заставивших всех собравшихся маленьких зрителей не только посмеяться, но и поиграть в подвижные игры.

«Работа над фильмом шла долгих три с половиной года, даже больше – почти четыре года. И я всем вам, зрителям в зале, немного завидую. Вы первыми увидите плод нашего кропотливого труда, в этот проект мы вложили душу и горячее сердце. Надеюсь, вам понравится фильм», — сказал режиссер Роман Артемьев собравшимся зрителям.

«Это уже шестой полнометражный анимационный проект нашей студии. Начинали работу над фильмом мы вместе с продюсером Сергеем Зерновым, и впервые к нашему проекту подключилась кинокомпания СТВ во главе с продюсером Сергеем Сельяновым. Я также хочу поблагодарить Фонд кино и Министерство культуры, которые поддержали нашу картину, — отметил генеральный директор и продюсер студии КиноАтис Вадим Сотсков. — Сегодня перед самым показом я сделал одно важное открытие. Задолго до подбора актеров озвучивания мы придумали и нарисовали персонажей нашей истории, но только сейчас, под светом софитов на красной дорожке, мне стало предельно понятно, что этот выбор оказался стопроцентным попаданием: Екатерина Тарасова — вылитая Варвара, а Владимир Сычев очень похож на нашего Колобка. Это получилось случайно, можно сказать, что рисованные герои сами выбрали своих актеров».

После показа выходящие из зала дети их родители восхищались, насколько Кощей получился героически храбрым, Варвара — потрясающе красивой и одновременно по-богатырски сильной, Колобок — уморительно смешным, а Царь Горох — коварным, но при этом забавным. «Мне больше понравился Колобок, он помог всем и еще смешной очень», — говорит семилетний Макар.

«А я когда вырасту, буду как Варвара. Она самая смелая девушка на свете. Ей было важно найти свою любовь. Мне кажется, этот фильм про то, что нужно любить и поддерживать друг друга», — рассказывает десятилетняя Маша, которая пришла на показ с мамой и старшей сестрой.

Сама же актриса Екатерина Тарасова, для которой работа в анимационном фильме стала дебютной, рассказывает, что озвучивать Варвару, найти правильный тон и попасть в характер героини, было непросто, но все это того стоило — увидеть готовую картину на большом экране оказалось невероятно приятно: «Мне безумно понравился фильм — он получился потрясающе душевным, добрым, настоящим. Здесь сопереживаешь буквально каждому герою. Не скрою — в финале я даже прослезилась».