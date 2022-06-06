Какие новинки скоро выпустит Netflix

Сегодня стартовала выставка Netflix Geeked Week, где рассказывают о новинках стримингового сервиса, собрали основные трейлеры — первый день был посвящен сериалам:

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Трейлер первого сериала Тима Бертона «Вэнсдэй» про дочку семейства Аддамс, которая обучается в колледже — в главной роли Дженна Ортега («Крик 5»).

Тизер новой хоррор-антологии Гильермо дель Торо «Кабинет диковинок», в которой участвуют разные авторы, включая постановщиков «Куба» и «Мэнди». Премьера в этом году.

Дебютный тизер нового сериала автора «Призраков дома на холме» Майка Флэнагана под названием «Клуб полуночников» — сюжет повествует о группе молодых людей, которые рассказывают друг другу жуткие истории. Релиз 7 октября.

Тизер фантастического сериала «Несовершенные» про подростков, которые превращаются в монстров и охотятся за ученым, ответственным за печальный инцидент. Премьера в этом году.

Трейлер заключительного, третьего сезона «Лок и ключ» — релиз 10 августа.

Первые кадры второго сезона адаптации Winx — точной даты премьеры пока не назвали.

Тизер второго сезона «Монашки-воительницы» — продолжение истории борьбы с демонами выходит зимой.

Отрывок четвертого сезона «Манифеста» о пропавших на несколько лет пассажирах самолета — заключительный сезон, который появился благодаря поддержке фанатов, разделили на две части. Первые 10 эпизодов выходят в ноябре.

Корейские сериал «Мы все мертвы» про школьников, которые очутились в центре зомби-апокалипсиса, получит второй сезон.