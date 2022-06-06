Вышел трейлер сериала с Машковой в главной роли

Стриминговый сервис Kion показал трейлер к сериалу «Женщина в состоянии развода» с Марией Машковой в главной роли. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

По сюжету героиня Вера живет в свое удовольствие после развода с мужем. Она убеждена, что брак переоценен, однако ее мнение меняется после планового визита к гинекологу. Выясняется, что из-за проблем со здоровьем Вера может лишиться возможности родить ребенка. Теперь она должна будет решить, что именно ей нужно для счастья.