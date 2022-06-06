Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+28° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
59 минут назад

Героиню Эмбер Херд могут убить в начале нового «Аквамена»

Секрет Фирмы

Cиквел «Аквамена» может лишиться еще большего количества сцен с участием актрисы Эмбер Херд. Об этом сообщило издание The Direct со ссылкой на голливудских инсайдеров. По его данным, сократить роль героини Меры решили после совещания руководителей студии Warner Bros. Не исключено, что возлюбленная Аквамена умрет во время родов в самом начале фильма.

Героиню Эмбер Херд могут убить в начале нового «Аквамена»
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

В Warner Bros. предположили, что из-за скандала между Херд и ее бывшим мужем Джонни Деппом фильм может лишиться кассовых сборов — большинство поклонников в ходе суда поддержали звезду «Пиратов Карибского моря».

Сама актриса уже рассказывала, что пока шел суд, ее роль и так значительно урезали. Как отметило издание, официальная версия произошедшего — «отсутствие химии» между Херд и Джейсоном Момоа, исполнителем роли Аквамена.

В конце апреля поклонники Деппа потребовали исключить Херд из сиквела «Аквамена». Петицию подписали более 2,3 млн человек. Премьера фильма «Аквамен — 2» запланирована на 17 марта 2023 года.

Фильмы,Аквамен,Джейсон Момоа,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители