Героиню Эмбер Херд могут убить в начале нового «Аквамена»

Cиквел «Аквамена» может лишиться еще большего количества сцен с участием актрисы Эмбер Херд. Об этом сообщило издание The Direct со ссылкой на голливудских инсайдеров. По его данным, сократить роль героини Меры решили после совещания руководителей студии Warner Bros. Не исключено, что возлюбленная Аквамена умрет во время родов в самом начале фильма.

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В Warner Bros. предположили, что из-за скандала между Херд и ее бывшим мужем Джонни Деппом фильм может лишиться кассовых сборов — большинство поклонников в ходе суда поддержали звезду «Пиратов Карибского моря».

Сама актриса уже рассказывала, что пока шел суд, ее роль и так значительно урезали. Как отметило издание, официальная версия произошедшего — «отсутствие химии» между Херд и Джейсоном Момоа, исполнителем роли Аквамена.