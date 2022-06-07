Мультсериал «Я — Грут» выйдет в августе

«Я — Грут» появится на Disney + 10 августа.
Короткометражный мультсериал сосредоточен не на ком ином, а на самом Малыше Груте, а Вин Дизель снова озвучит очаровательного антропоморфного героя.
Помимо этого фото, Marvel и Disney больше ничего не рассказали о сериале, хотя Marvel расплывчато описывает его как «события после славных дней Малыша Грута, выросшего и попадающего в неприятности среди звезд». Неизвестно, появятся ли в сериале другие Стражи.
«Я — Грут» должен дебютировать незадолго до Женщины-Халк, которая появится 17 августа. На данный момент это первый оригинальный спин-офф Стражей Галактики, но не последний — праздничный выпуск Стражей Галактики в прямом эфире будет транслироваться исключительно на стриминговом сервисе в декабре.