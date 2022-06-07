Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
30 минут назад

Мультсериал «Я — Грут» выйдет в августе

ITZine.ru

«Я — Грут» появится на Disney + 10 августа.

Мультсериал «Я — Грут» выйдет в августе
Фото: ITZine.ruITZine.ru

Короткометражный мультсериал сосредоточен не на ком ином, а на самом Малыше Груте, а Вин Дизель снова озвучит очаровательного антропоморфного героя.

Помимо этого фото, Marvel и Disney больше ничего не рассказали о сериале, хотя Marvel расплывчато описывает его как «события после славных дней Малыша Грута, выросшего и попадающего в неприятности среди звезд». Неизвестно, появятся ли в сериале другие Стражи.

«Я — Грут» должен дебютировать незадолго до Женщины-Халк, которая появится 17 августа. На данный момент это первый оригинальный спин-офф Стражей Галактики, но не последний — праздничный выпуск Стражей Галактики в прямом эфире будет транслироваться исключительно на стриминговом сервисе в декабре.

Фильмы,Вин Дизель,Walt Disney,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители