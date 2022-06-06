Disney показала первый трейлер мультфильма "Странный мир"

По сюжету, знаменитая семья путешественников Кладе отправляется на опасную миссию, чтобы найти таинственный мир, населенный фантастическими существами.

Постановщиком выступит оскароносный Дон Холл ("Райя и последний дракон"). Премьера мультфильма запланирована в кинотеатрах 23 ноября 2022 года. О релизе в РФ пока нет информации.