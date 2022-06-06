Disney показала первый трейлер мультфильма "Странный мир"

Студия Disney выпустила первый тизер-трейлер грядущего анимационного фильма "Странный мир" ("Strange World").
По сюжету, знаменитая семья путешественников Кладе отправляется на опасную миссию, чтобы найти таинственный мир, населенный фантастическими существами.
Главные роли озвучили Алан Тьюдик ("Засланец из космоса") и Джейк Джилленхол ("Исходный код").
Постановщиком выступит оскароносный Дон Холл ("Райя и последний дракон"). Премьера мультфильма запланирована в кинотеатрах 23 ноября 2022 года. О релизе в РФ пока нет информации.