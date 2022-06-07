В социальных сетях существует популярный вид роликов, где кадры из фильмов или шоу подставляют под музыку оригинальной песни. Так, существует множество различных роликов, где главы государств или герои фильмов и сериалов "поют" современные хиты.

Похожий ролик появился в TikTok группы "Би-2". Отмечается, что автором ролика стал их поклонник. На видео легендарные советские актеры "спели" песню "Полковнику никто не пишет". Именно эта композиция стала саундтреком к фильму "Брат 2". Таким образом, в видео соединились две легендарные эпохи кинематографа. Смотрите видео и увидите, каике актеры "спели" хит легендарной группы.