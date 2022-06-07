О чем кинопремьеры недели

В четверг, 9 июня, в кинотеатрах выходит фильм «Одна» — история чудесного спасения в авиакатастрофе в 1982 году. В ленте «Молодой человек» герой Павла Табакова ввяжется авантюру, чтобы расплатиться с долгами, Джерард Батлер в боевике «Пропавшая» не остановится ни перед чем ради спасения пропавшей жены, а Кощей, говорящий голосом Виктора Добронравова, попытается найти свою суженую в мультфильме «Кощей. Похититель невест». Об этих и других кинопремьерах недели — в материале RT.

Фото: Кадр из фильма "Молодой человек" Кадр из фильма "Молодой человек"

«Молодой человек»

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Результат работы творческого тандема Александра Фомина и Данилы Козловского после «Караморы» можно увидеть в новой авантюрной комедии «Молодой человек».

В центре сюжета — 30-летний Ваня Ревзин (Павел Табаков). В его багаже — многочисленные занятия с репетиторами, золотая медаль в школе и красный диплом МГУ, но для того, чтобы быть финансово успешным, этого недостаточно. Ваня не может выбраться из долгов, тогда как его одноклассник-двоечник Коля (Данила Козловский) стал успешным бизнесменом, а теперь финансирует конкурс с высоким призовым фондом, организованный для старшеклассников в летнем лагере. Ваня решает победить во что бы ни стало и ввязывается в эту авантюру, тем более что внешность позволяет: герой выглядит молодо, ему остаётся лишь подделать документы и сбрить усы.

Сюжет частично основан на личном опыте Александра Фомина.

«Помню, что к концу 2018 года я был в глубокой депрессии из-за того, что никак не могу снять свой первый фильм. Мне почти 30, кто-то к этому времени уже готовит вторую или третью картину, ездит по фестивалям, раздаёт интервью, а я всё никак. Кстати, во многом эта «зависть» передалась главному герою сценария «Молодой человек», Ване. И тогда я сел за компьютер и решил: «Всё, пишу новый сценарий, но если в следующем году опять ничего не получится — пора с этим завязывать»,

— говорит постановщик. Он написал сценарий «Молодого человека» за новогодние праздники и наконец смог угодить продюсерам.

«Одна»

24 августа 1981 в пассажирский самолёт АН-24, следовавший из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск, врезался военный бомбардировщик. На борту находились более 30 человек, в том числе — новобрачные Лариса и Владимир Савицкие. Спасатели и предположить не могли, что кто-то мог уцелеть в катастрофе, но Ларисе одной было суждено остаться в живых. Об этом чуде и её выживании в тайге рассказывает фильм Дмитрия Суворова.

По словам режиссёра, Лариса согласилась консультировать съёмочную группу после долгих раздумий — слишком тяжело было погрузиться в воспоминания. В итоге она решилась, вспомнив, что сама во время крушения воодушевилась кадром из фильма «Чудеса ещё случаются», в котором героиня выжила после падения самолёта в джунглях.

«И она согласилась сотрудничать и сделать вместе фильм — а вдруг, это её миссия и фильм поможет кому-то выжить, кто-то вспомнит так же, как она, этот кадр и останется жив»,

— рассказал режиссёр Дмитрий Суворов в беседе с ИА Regnum.

Для достоверного воссоздания событий 1980-х продюсеры искали максимально соответствующие тому времени локации. Кроме того, для съёмок купили настоящий самолёт Ан-24, распилили и разложили обломки так, как они разлетелись во время крушения.

«Кощей. Похититель невест»

Главный злодей русского фольклора неоднократно становился героем художественных фильмов — в них он в основном представал в традиционном зловещем образе. Очеловечить Кощея попытались авторы анимационного фильма «Кощей. Начало», где персонаж изображён храбрым воином и романтическим героем. Такое отклонение от первоисточника аудитория восприняла благосклонно. «Кощей. Похититель невест» следует этой же практике.

По сюжету, Кощей вот уже три столетия ищет себе невесту, но получает отказ за отказом. Ему не помогают ни угрозы, ни похищения, ни превращения царевен в лягушек. Вероятно, Кощею не известна древняя мудрость: насильно мил не будешь. Колобок подсказывает тёмному принцу, что осталась ещё Варвара, но и её завоевать непросто — в ней прекрасно всё, а силы и мощи больше, чем в десяти богатырях. Кроме того, девушка весьма избирательна — мужчины слабее неё ей неинтересны. Однако Кощей тоже не промах — хотя он и не кажется внушительным, в нём кроется неимоверное могущество.

Героев озвучили Виктор Добронравов, Екатерина Тарасова, Елизавета Боярская и другие.

«Пропавшая» (Last Seen Alive)

В семейной жизни Уилла (Джерард Батлер) и Лизы (Джейми Александер) наступил кризис. Их брак трещит по швам: Уилл часто задерживается на работе и проводит мало времени с женой, а Лиза охладела к нему и хочет взять паузу. Уилл отвозит её в дом родителей, но по пути, на автозаправке, Лиза таинственным образом исчезает. Уилл ставит на уши местную полицию и ищет жену, но сам в какой-то момент становится подозреваемым. Ему приходится бежать от властей и взять дело в свои руки.

«Стоило мне прочитать сценарий, и я сразу понял, какой это особенный фильм, — говорит продюсер Алан Сигел. — Нам с Джерардом очень понравилось работать и сотрудничать с нашими фантастическими партнёрами. Они разделяли наше видение и стремились к тому же, к чему и мы. Думаю, нам удалось сделать этот фильм оригинальным и значимым».

«Американская «мечта» (Topside)

Действие фильма разворачивается в Туннеле свободы в Нью-Йорке. Авторы ленты попытались достоверно воссоздать жизнь бездомных людей, а также сам туннель.

В центре сюжета — Никки и её пятилетняя дочь. Они живут за чертой бедности в заброшенном подземном туннеле Нью-Йорка. Для них и других бездомных это место стало домом. Но по требованию властей им приходится подняться наверх (отсюда и оригинальное название — Topside). Так, холодной ночью Никки с ребёнком оказываются на улице.