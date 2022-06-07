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14 минут назад

В Москве пройдут показы спортивного кино

Газета.Ru

С 12 июня по 6 августа в киносети "Москино" пройдут специальные показы российских фильмов на спортивную тематику. Об этом сообщает ТАСС.

В Москве пройдут показы спортивного кино
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как отмечают организаторы мероприятия, зрители смогут увидеть лучшие спортивные фильмы последних лет.

"Показы пройдут в кинотеатрах "Москино Сатурн", "Москино Спутник", "Москино Искра", "Москино Полет". Зрители увидят истории о радости побед и горечи поражений, о силе духа и триумфе воли, о настоящем русском характере и истинных спортивных идеалах",

- рассказали в пресс-службе проекта.

Среди представленных картин - "Движение вверх", "Стрельцов", "Один вдох", "Поддубный", "Чемпион мира", "Тренер".

Фильмы,Тренер,Движение вверх,
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