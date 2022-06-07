В Москве пройдут показы спортивного кино

"Показы пройдут в кинотеатрах "Москино Сатурн", "Москино Спутник", "Москино Искра", "Москино Полет". Зрители увидят истории о радости побед и горечи поражений, о силе духа и триумфе воли, о настоящем русском характере и истинных спортивных идеалах",