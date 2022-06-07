В Москве пройдут показы спортивного кино

С 12 июня по 6 августа в киносети "Москино" пройдут специальные показы российских фильмов на спортивную тематику. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечают организаторы мероприятия, зрители смогут увидеть лучшие спортивные фильмы последних лет.
"Показы пройдут в кинотеатрах "Москино Сатурн", "Москино Спутник", "Москино Искра", "Москино Полет". Зрители увидят истории о радости побед и горечи поражений, о силе духа и триумфе воли, о настоящем русском характере и истинных спортивных идеалах",
- рассказали в пресс-службе проекта.
Среди представленных картин - "Движение вверх", "Стрельцов", "Один вдох", "Поддубный", "Чемпион мира", "Тренер".