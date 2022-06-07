Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+26° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
43 минуты назад

Вышел первый трейлер «Добычи» — приквела «Хищника»

Чемпионат.com

Кинокомпания 20th Century Studios опубликовала полноценный трейлер фильма «Добыча» — приквела «Хищника». Ролик утёк ещё пару дней назад, но теперь его выложили официально.

Вышел первый трейлер «Добычи» — приквела «Хищника»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сюжет расскажет о племени команчей, а события развернутся за 300 лет до событий оригинального фильма 1987 года. Племени придётся столкнуться с Хищником и одолеть его ради спасения своих близких друзей. Главной героиней выступит молодая женщина Нару.

Режиссёром картины выступил Дэн Трахтенберг, который снял «Кловерфилд, 10». Сценарий написал Патрик Аисон. Главные роли в ленте исполнили Эмбер Мидфандер, Дэйн Дильего, Стефани Матиас, Кайл Страутс и другие.

Картина «Добыча» выйдет 5 августа 2022 года на сервисе Hulu. Создатели говорили, что лента даже превзойдёт оригинал.

Фильмы,Добыча,Кловерфилд, 10,Хищник,Дэн Трахтенберг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители