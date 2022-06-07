Вышел первый трейлер «Добычи» — приквела «Хищника»

Кинокомпания 20th Century Studios опубликовала полноценный трейлер фильма «Добыча» — приквела «Хищника». Ролик утёк ещё пару дней назад, но теперь его выложили официально.

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Сюжет расскажет о племени команчей, а события развернутся за 300 лет до событий оригинального фильма 1987 года. Племени придётся столкнуться с Хищником и одолеть его ради спасения своих близких друзей. Главной героиней выступит молодая женщина Нару.

Режиссёром картины выступил Дэн Трахтенберг, который снял «Кловерфилд, 10». Сценарий написал Патрик Аисон. Главные роли в ленте исполнили Эмбер Мидфандер, Дэйн Дильего, Стефани Матиас, Кайл Страутс и другие.