В Британии отменили прокат фильма о дочери пророка Мухаммеда

Такое решение крупнейшая сеть кинотеатров Cineworld приняла из-за протестов мусульман. Вышедшая на экраны 3 июня «Царица небесная» спровоцировала демонстрации с участием сотен верующих в Бирмингеме, Шеффилде, Брадфорде и Болтоне, пишет Daily Mail.

По мнению мусульманского сообщества, история Фатимы показана «в неприглядном для набожных людей свете». Протестующие несколько дней митинговали с плакатами «Наш пророк — наша честь» и «Скажи нет расизму».