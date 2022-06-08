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2 часа назад

В Британии отменили прокат фильма о дочери пророка Мухаммеда

Говорит Москва

Такое решение крупнейшая сеть кинотеатров Cineworld приняла из-за протестов мусульман. Вышедшая на экраны 3 июня «Царица небесная» спровоцировала демонстрации с участием сотен верующих в Бирмингеме, Шеффилде, Брадфорде и Болтоне, пишет Daily Mail.

В Британии отменили прокат фильма о дочери пророка Мухаммеда
Фото: Кадр из фильма "Царица небесная"Кадр из фильма "Царица небесная"

По мнению мусульманского сообщества, история Фатимы показана «в неприглядном для набожных людей свете». Протестующие несколько дней митинговали с плакатами «Наш пророк — наша честь» и «Скажи нет расизму».

Продюсер «Царицы небесной» Малик Шлибак обвинил киносеть в «потакании радикальным экстремистам».

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