В киноакадемии США сменился гендиректор

Директор музея Американской киноакадемии Билл Крамер стал ее новым генеральным директором. Он заменил на этом посту ушедшую в октябре 2021 года Дон Хадсон, пишет Variety.

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В новую должность Крамер вступит 18 июля. Хадсон, которая была гендиректором с 2011 года, останется в Академии в качестве советника в течение переходного периода. Крамер будет руководить глобальным членством, Оскарами, инициативами учреждения в области образования и новых талантов, коллекциями Академии в Библиотеке Маргарет Херрик и Киноархиве, а также музеем Академии и его календарем мероприятий.

В его нынешней должности он отвечал за открытие Музея Академии в сентябре 2021 года. За первые девять месяцев работы было продано более 550 тыс. билетов. Кто займет место Крамера в музее – пока неизвестно. До того, как возглавить музей, он занимал должность управляющего директора по развитию и внешним связям.

«Его видение будущего Академии также смело и вдохновляюще, и наши управляющие согласились, что он является идеальным кандидатом на роль лидера в этот решающий для организации момент. Мы верим, что Билл способен объединить все уголки киносообщества, и мы очень рады, что он в этой роли возвысит организацию и объединит наших членов по всему миру»,

– сказал президент Академии Дэвид Рубин.

Срок полномочий Рубина истекает этим летом, после чего Совет директоров выберет нового лидера. Вместе с ним Крамер будут организовывать организацию вручения «Оскаров» со свежим взглядом. 95-я церемония вручения американской кинопремии «Оскар» состоится 12 марта 2023 года.