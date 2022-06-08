Фильмы, где главные герои выдают себя за других

Порой всем нам хочется другую жизнь — ярче и интереснее. Тогда можно ли украсть чужую? Герои новой подборки «Рамблера» подтверждают тот факт, что нет ничего невозможного.

Фото: Кадр из фильма «Талантливый мистер Рипли» Кадр из фильма «Талантливый мистер Рипли»

«Талантливый мистер Рипли» (1999)

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Том Рипли одержим пробиться в высшее общество. Судьба преподносит ему такой шанс: влиятельный бизнесмен нанимает Тома, чтобы тот съездил в Италию и убедил его сына по имени Дики вернуться в Штаты. Но знакомство с Дики выбивает Тома из колеи, ведь типичный представитель «золотой молодежи» живет именно так, как Рипли мечтает жить сам. Окунувшись в роскошную жизнь избалованного сына миллионера, Том начинает вынашивать план занять его место. Дело остается за малым: нужно устранить человека, чье место в жизни он так хочет занять.

«Неизвестный» (2011)

Доктор Мартин Харри доктор попадает в чудовищную автокатастрофу и на четыре дня оказывается в коме. Когда он приходит в себя, его никто не узнает, а его именем пользуется другой человек. Собственная жена при этом тоже не признает мужа. Вдобавок у доктора частичная потеря памяти. Выйдя из больницы, Мартин принимается копаться в настоящем. Он хочет понять, что же произошло. Вся эта заварушка оказалась частью одного огромного плана. А чтобы Мартин смог найти людей, укравших его личность, он должен ответить на вопрос, зачем им понадобилось занять его место.

«Забирая жизни» (2004)

Таинственный убийца на протяжении двадцати лет скрывается от правосудия, присваивая себе жизни своих жертв. Деньги, кредитные карточки, он использует абсолютно все вплоть до уплаты налогов. Расследование одного из его преступлений поручается специальному агенту ФБР Иллиане Скотт. Ее интуиция и оригинальные методы зачастую играют решающую роль в поимке самых опасных преступников. Но в ходе расследования девушка понимает, что убийца знает слишком много о ней самой. Это загадочное дело все более приобретает для нее личный характер и теперь из массы подозреваемых ей необходимо выбрать лишь одного.

«Гаттака» (1997)