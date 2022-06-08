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2 часа назад

Новая экранизация Silent Hill может выйти в 2023 году

Игромания.ру

Режиссёр первого фильма по Silent Hill Кристоф Ганс рассказал, что планирует выпустить новую ленту в 2023 году.

Новая экранизация Silent Hill может выйти в 2023 году
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В 2020-м стало известно, что автор заинтересован в продолжении и даже работает над сценарием — тогда предполагалось, что сюжет новой истории развернётся в маленьком городке Америки, где процветает чрезмерный пуританизм.

Сейчас же режиссёр продолжает работу над сценарием — по его словам, новая картина не связана с двумя предыдущими, но отдаёт дань уважения тому, как франшиза развилась за прошедшие годы.По мнению Ганса, сюжеты игр часто представляли собой отдельные истории, напоминая сериал «Сумеречная зона». Их объединяло то самое загадочное место, где «может произойти всё, что угодно» — постановщик сравнил его с четвёртым измерением.

Автор заметил, что следующая лента будет отличаться от картины 2006 года, рассказав историю Silent Hill «для современной аудитории» — и изменившись вместе с самим жанром хоррора в целом.

При этом Ганс добавил, что считает игровую франшизу «произведением искусства» в самом чистом смысле, а первая часть, по его мнению, «вышла за пределы нормы» и «опередила своё время».

Фильмы,Сумеречная зона,Кристоф Ганс,
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