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1 час назад

Вышел трейлер комедии «Развод»

RT на русскомиещё 1

Телеканал ТНТ представил первый трейлер комедии «Развод» о супругах, столкнувшихся с трудностями в отношениях.

Главные герои — молодая пара Витя и Илона. У них много разногласий и конфликтов, и они решают развестись. Однако это оказывается непростой задачей: у супругов общая ипотека, а квартиру не получается продать из-за перепланировки.

Главные роли исполнили Анна Глаубэ («Алиби», «Бывшие») и Антон Шурцов («Хрустальный», «Т-34»).

Премьера фильма запланирована на 30 июня, дистрибьюцией занимается «Централ Партнершип». Лента состоит из двух частей: каждую из них сначала покажут в кинотеатрах, а затем — на ТНТ.

Ранее стала известна дата выхода сериала «Детективное агентство Мухича».

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