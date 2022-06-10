Вышел трейлер комедии «Развод»

Телеканал ТНТ представил первый трейлер комедии «Развод» о супругах, столкнувшихся с трудностями в отношениях.

Главные герои — молодая пара Витя и Илона. У них много разногласий и конфликтов, и они решают развестись. Однако это оказывается непростой задачей: у супругов общая ипотека, а квартиру не получается продать из-за перепланировки.

Премьера фильма запланирована на 30 июня, дистрибьюцией занимается «Централ Партнершип». Лента состоит из двух частей: каждую из них сначала покажут в кинотеатрах, а затем — на ТНТ.