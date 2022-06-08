Больная любовь: фильмы о нездоровых отношениях

Многие ошибочно принимают за истинную любовь довольно болезненные и ранящие чувства. Они на самом деле далеки от нормальности и представляют собой не что иное, как созависимость. Герои из новой подборки «Рамблера» попали в ловушку нездоровых отношений. Но удастся ли им из нее выбраться?

Фото: Кадр из фильма «Мой король» Кадр из фильма «Мой король»

«Влюбись в меня, если осмелишься» (2003)

С самого детства между Жульеном Жанье и Софи Ковальски завязывается странная игра в «слабо-не слабо». Передавая друг другу коробку в виде карусели, они могут загадывать всевозможные желания, которые необходимо выполнять. Десять лет спустя Жульен и Софи продолжают свою игру, но между ними возникает напряжение, связанное с взаимной симпатией молодых людей. Нелепая ссора развела Жульена и Софи, которые так и не успели сказать друг другу о своих чувствах. Они успеют обзавестись семьями, но так и не смогут обрести истинное счастье.

«Призрачная нить» (2017)

Рейнольдс Вудкок — знаменитый кутюрье, который шьет наряды для представительниц высших слоев населения. Все, что у него есть в жизни, — работа, которой он отдает всего себя. Но для человека искусства очень важна муза, которой для Рейнольдса становится молодая девушка по имени Альма. По его мнению его вдохновительница должна отдавать всю себя, не требуя взамен ничего. Ни о какой любви, а тем более браке, не может быть и речи. Но что, если Альма считает по-другому и для нее очень важны чувства. Ей просто необходимо быть рядом с любимым человеком, которому она посвятила свою жизнь.

«Мой король» (2015)