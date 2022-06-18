Фильмы, которые можно пересматривать бесконечно

Контракт со смертью, сон на космическом корабле, побег из тюрьмы и жизнь на необитаемом острове — это лишь малая часть того, с чем придется столкнуться героям новой подборки «Рамблера». Но каждый фильм из нее, определенно, легенда, который хочется пересматривать вновь и вновь.

Фото: Кадр из фильма «Пассажиры» Кадр из фильма «Пассажиры»

«Знакомьтесь, Джо Блэк» (1998)

Уильям — медийный магнат. У него есть все, о чем только можно мечтать. Казалось бы, купить на деньги мужчина может позволить себе все. Все, кроме жизни. Однажды к нему приходит Смерть. Причем в довольно необычном обличии — молодого привлекательного парня по имени Джо Блэк. Уильяму повезло: Смерть, устав от своих повседневных обязанностей, предлагает старику соглашение — оттянуть гибель Уильяма взамен на то, что тот побудет проводником для Джо в мире живых.

«Пассажиры» (2016)

На борту космического корабля находятся пять тысяч человек, погруженные в искусственный сон. Их отправили на другую планету, которая должна стать им новым домом. Двое из пассажиров внезапно выходят из состояния сна. Проснувшись, они узнают, что их путешествие затянется на девяносто лет, а это значит, что им суждено провести вместе всю свою жизнь на борту корабля, оснащенного по последнему слову техники. Постепенно между Джимом и Авророй появляются чувства. У них не остается другого выхода, как смириться с произошедшим, но они даже не подозревают, какие испытания ждут их впереди.

«Изгой» (2000)

Главный герой Чак Нолан был скрупулезным практиком и неисправимым педантом. В его графике совсем не было времени на личную жизнь и любимую женщину. Оправляясь в очередную командировку, он попадает в авиакатастрофу — его самолет терпит крушение. Чак чудом остается живым и попадает на необитаемый остров. За долгие годы, которые ему пришлось провести на острове, Нолану ничего не оставалось как переосмыслить свою жизнь. Снова и снова он был вынужден проходить через тяжелые физические и психологические испытания.

«Мотылек» (2017)