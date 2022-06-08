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29 минут назад

В Москве пройдет фестиваль женского кино

Мослента

10 июня в Москве пройдет открытие кинофестиваля «Женщины снимают: СССР — страна победившего феминизма». Подробности мероприятия раскрыло издание «Москвич Mag».

В Москве пройдет фестиваль женского кино
Фото: МослентаМослента

Совместный фестиваль «Москвич Mag» и сети «Москино», продлится до 17 июня. Его открытие запланировано в кинотеатре «Художественный». Советские фильмы, снятые женщинами-режиссерами, покажут в кинотеатрах «Москино Салют» на «Академической», «Москино Искра» на «Тимирязевской» и «Москино Космос» на ВДНХ.

Куратор фестиваля и главный редактор «Москвич Mag» Геннадий Устиян лично отбирал картины для фестиваля. Он отметил, что проблема недостаточной представленности «женского взгляда» в киноиндустрии сейчас обсуждается во всем мире.

«В то же время в советском кино женщины снимали наравне с мужчинами, профессия режиссера не считалась чисто мужской, как в основном это происходило в том же Голливуде. Наш фестиваль это доказывает»,

— рассказал Устиян.

«Женщины снимают» откроется показом картины Светланы Дружининой «Исполнение желаний». Мероприятие посетит сама режиссер и сыгравшие в фильме актрисы Лариса Лужина и Наталья Бондарчук. Кроме того, зрителям покажут фильмы «Евдокия» Татьяны Лиозновой, «Повесть пламенных лет» Юлии Солнцевой, «Тень» Надежды Кошеверовой, «Прощание» Ларисы Шепитько и другие.

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