Дуэйн Джонсон не щадит врагов в трейлере «Черного Адама»

Студия Warner Bros. представила полноценный трейлер супергеройского блокбастера «Черный Адам», в котором Дуэйн Джонсон играет антигероя со способностями Шазама.
История расскажет о бывшем рабе, получившем сверхсилы. Он озлобился после того, как потерял жену и сына. Он решил, что больше никогда ни перед кем не преклонит колени и будет беспощаден к врагам.
В фильме появится первая команда супергероев DC — Общество справедливости Америки.
Также в фильме снялись Элдис Ходж в роли Человека-ястреба, Пирс Броснан в роли Доктора Флейта, Куинтесса Суинделл в роли Циклона и Ной Сентинео в роли Атома Крушителя.
Премьера ожидается 21 октября, но не в России. В связи с событиями в Украине релиз в РФ был отменен.