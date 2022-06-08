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1 час назад

Дуэйн Джонсон не щадит врагов в трейлере «Черного Адама»

Kinobugle.ru

Студия Warner Bros. представила полноценный трейлер супергеройского блокбастера «Черный Адам», в котором Дуэйн Джонсон играет антигероя со способностями Шазама.

Дуэйн Джонсон не щадит врагов в трейлере «Черного Адама»
Фото: Kinobugle.ruKinobugle.ru

История расскажет о бывшем рабе, получившем сверхсилы. Он озлобился после того, как потерял жену и сына. Он решил, что больше никогда ни перед кем не преклонит колени и будет беспощаден к врагам.

В фильме появится первая команда супергероев DC — Общество справедливости Америки.

Также в фильме снялись Элдис Ходж в роли Человека-ястреба, Пирс Броснан в роли Доктора Флейта, Куинтесса Суинделл в роли Циклона и Ной Сентинео в роли Атома Крушителя.

Премьера ожидается 21 октября, но не в России. В связи с событиями в Украине релиз в РФ был отменен.

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