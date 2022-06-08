Пять страшных до мурашек короткометражек

Для того, чтобы пощекотать нервы, не обязательно смотреть длинный хоррор-фильм. И работы мастеров короткого метра помогут убедитесь в этом. Сегодня “Рамблер” собрал топ-5 жутких короткометражек, которые лучше не смотреть в темное время суток.

Фото: Кадр из фильма "Печенье" Кадр из фильма "Печенье"

Печенье (2020)

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Маленькая девочка – героиня этой короткометражки – обожает печенье. Любовь Бри к этому лакомству не знает границ. Чтобы отучить дочку от постоянных вылазок за печеньем, мать кладет его в банку в виде головы страшного клоуна и строго-настрого запрещает брать сладкое без спроса. Девочка нарушает запрет, но ничего за собой он не влечет. Вот только теперь ей кажется, что лицо жуткого клоуна мелькает то тут, то там.

Путеводная звезда (2022)

Кадр из фильма "Путеводная звезда"

Главный герой картины – Эллиот – переживает по-настоящему черную полосу в своей жизни. Его новорожденный ребенок погибает. Брак разваливается. Дом, в котором когда-то жило счастье, превращается для Эллиота в тюрьму. Накануне суда о расторжении брака герой получает странное сообщение от жены Ари. Саму женщину при этом никто не может найти. Что же было в этой смс-ке и куда приведет она Эллиота?...

То самое место (2022)

Кадр из фильма "То самое место"

Бонни проводит часы и дни, наблюдая на посетителями автозаправки. Однажды она догоняет двух подруг, которые уже собирались садиться в машину и просит научить ее “делать это”. Девушки делают вид, будто не понимают, чего хочет странная незнакомка, и бросаются на Бонни. Они заталкивают ее в машину и привозят в свой дом. Но Бонни не напугана. Кажется это то, чего именно добивалась девушка своей настойчивостью.

Abracitos (2022)

Кадр из фильма Abracitos

Лаура и Айнара – сестры. В дом девочек приходит беда: любимая мать умирает, оставляя их наедине с миром. Пока Лаура в одиночестве оплакивает потерю, Айнара, младшая из сестер, строит замок из одеял и подушек в собственной комнате и делает вид, что болтает с мамой по телефону. Девочка пытается объяснить Лауре, что мать предупредила ее: в доме находится ужасное существо Абрацитос. Но старшая сестра срывается на младшую. Однако ей придется поверить в фантазии Айнары – ведь в пустом доме уже слышатся чьи-то шаги.

Кровать (2022)

Кадр из фильма "Кровать"