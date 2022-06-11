Нередко во время съемок кинолент создатели совершают ошибки. Причем ляпы в кинематографе могут быть допущены как случайно, так и вполне намеренно. Как бы то ни было, они всегда выбиваются из общей картины, а их поиск превращается в своего рода квест для зрителей.

Блогер top_shot_yt рассказал о киноляпах в популярных фильмах, которые очень сложно заметить самостоятельно. В его подборку попали сразу пять кинолент: «Агент 007: квант милосердия», «Звездные войны», «На север через северо-запад», «Бросок кобры» и «Пираты Карибского моря». Соответсвующий ролик мужчина опубликовал в своем TikTok-аккаунте.

Так, например, в боевике про коммандера Военно-морского флота Великобритании Джеймса Бонда есть сцена, где главный герои задумчиво сидит на мотоцикле посреди улицы. Но если на секунду оторвать внимание от брутального Дэниела Крэйга, исполнившего эту роль, можно заметить на заднем фоне мужчину-дворника, который совершает довольно неоднозначные движения метлой. По предположению автора ролика, актер из массовки тренировался перед уборкой и случайно попал в хороший кадр.