Брэд Питт снимется в фильме о «Формуле-1»

Главную роль в картине о «Формуле-1» Джозефа Косински, права на которую прибрела Apple Studios, сыграет известный голливудский актер Брэд Питт. Об этом сообщает Deadline.

Фото: NASA HQ PHOTO / CC BY-NC-ND 2.0. NASA HQ PHOTO / CC BY-NC-ND 2.0.

Газета The Hollywood Reporter отметила, что сделка является уникальной, так как она окажет влияние на сосуществование стримингов и кинотеатральных дистрибьюторов. Известно, что фильм вначале выйдет на большой экран, а уже затем появится на сервисе Apple. По данным источника издания, промежуток между офлайн- и онлайн-релизом может составить 60 дней.

Также особенностью контракта является то, что создатели проекта и Apple разделят поровну доход от проката. Творческий коллектив получит авансы, фиксированный гонорар, а также процент от сборов. При этом отмечается, что зарплата Косински, который также выступит как один из продюсеров, достигнет восьмизначной цифры. Питт и его компания могут получить от 40 до 50 миллионов долларов.

Проект пока не имеет названия. Уточняется, что Питт воплотит на экране образ опытного гонщика, возвращающегося в профессию. Ему вместе с новичком предстоит сразиться с титанами этого вида спорта.