Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+30° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
1 час назад

Брэд Питт снимется в фильме о «Формуле-1»

Вечерняя Москва

Главную роль в картине о «Формуле-1» Джозефа Косински, права на которую прибрела Apple Studios, сыграет известный голливудский актер Брэд Питт. Об этом сообщает Deadline.

Брэд Питт снимется в фильме о «Формуле-1»
Фото: NASA HQ PHOTO / CC BY-NC-ND 2.0.NASA HQ PHOTO / CC BY-NC-ND 2.0.

Газета The Hollywood Reporter отметила, что сделка является уникальной, так как она окажет влияние на сосуществование стримингов и кинотеатральных дистрибьюторов. Известно, что фильм вначале выйдет на большой экран, а уже затем появится на сервисе Apple. По данным источника издания, промежуток между офлайн- и онлайн-релизом может составить 60 дней.

Также особенностью контракта является то, что создатели проекта и Apple разделят поровну доход от проката. Творческий коллектив получит авансы, фиксированный гонорар, а также процент от сборов. При этом отмечается, что зарплата Косински, который также выступит как один из продюсеров, достигнет восьмизначной цифры. Питт и его компания могут получить от 40 до 50 миллионов долларов.

Проект пока не имеет названия. Уточняется, что Питт воплотит на экране образ опытного гонщика, возвращающегося в профессию. Ему вместе с новичком предстоит сразиться с титанами этого вида спорта.

Недавно Брэд Питт рассказал, почему его бывшая супруга Анджелина Джоли затягивает судебный процесс по вопросу опеки над детьми.

Фильмы,Брэд Питт,Анджелина Джоли,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители