Брэд Питт снимется в фильме о «Формуле-1»

Главную роль в картине о «Формуле-1» Джозефа Косински, права на которую прибрела Apple Studios, сыграет известный голливудский актер Брэд Питт. Об этом сообщает Deadline.
Газета The Hollywood Reporter отметила, что сделка является уникальной, так как она окажет влияние на сосуществование стримингов и кинотеатральных дистрибьюторов. Известно, что фильм вначале выйдет на большой экран, а уже затем появится на сервисе Apple. По данным источника издания, промежуток между офлайн- и онлайн-релизом может составить 60 дней.
Также особенностью контракта является то, что создатели проекта и Apple разделят поровну доход от проката. Творческий коллектив получит авансы, фиксированный гонорар, а также процент от сборов. При этом отмечается, что зарплата Косински, который также выступит как один из продюсеров, достигнет восьмизначной цифры. Питт и его компания могут получить от 40 до 50 миллионов долларов.
Проект пока не имеет названия. Уточняется, что Питт воплотит на экране образ опытного гонщика, возвращающегося в профессию. Ему вместе с новичком предстоит сразиться с титанами этого вида спорта.
Недавно Брэд Питт рассказал, почему его бывшая супруга Анджелина Джоли затягивает судебный процесс по вопросу опеки над детьми.