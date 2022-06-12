Фильмы про тех, кто построил бизнес с нуля

Деньги портят людей — эту простую истину доказывают герои фильмов из новой подборки «Рамблера».
Дэниел Плейнвью получает информацию о том, что на юго-западе штата есть небольшой город, где нефть буквально бьет ключом. Они с сыном отправляются пытать счастье в запыленный Маленький Бостон — сонный городок на бесплодной земле. Плейнвью с сыном открывают новое месторождение, но когда им начинает сопутствовать удача, все меняется, и такие человеческие ценности, как любовь, надежда, вера, и даже отношения между отцом и сыном уступают место коррупции, обману и потокам нефти.
Рэй Крок — обычный парень, который продает миксеры. Он колесит по всей стране и однажды оказывается в небольшом калифорнийском городке Сан-Бернардино, где знакомится с братьями Макдонольдами, владеющими рестораном быстрого питания. Находчивый Рэй уговорил братьев заключить с ним контракт на распространение их продукции. В итоге Рэй выкупает все права на McDonald's. Постепенно он организовывает самую крупную сеть ресторанов быстрого питания, известную не только в США, но и во всем мире.
В 70-х годах прошлого столетия, будучи студентом, парень по имени Стив Джобс загорелся идеей, которой он посвятил всю свою дальнейшую жизнь. Бросив обучение в колледже, он вместе с приятелями занялся разработкой компьютера в гараже собственного дома. Ему пришлось преодолеть множество преград, но Стив всегда верил в то, что его разработка сможет изменить мир. Несмотря ни на что он продолжал идти к своей цели и в результате ему удалось осуществить свою мечту.
Джой Мангано — мать-одиночка, проживающая в Лонг-Айленде, которая вынуждена работать на нескольких работах, чтобы обеспечивать семью. В ее жизни много проблем, и, к сожалению, изменений в лучшую сторону не предвидится. Однако женщина не отчаивается и пытается сделать все возможное, чтобы изменить свою жизнь. С самого детства у нее был талант к изобретательству. Ее первым изобретением стала самовыжимающаяся швабра, котора положила начало пути к успеху Джой.