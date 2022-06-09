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1 час назад

Комедия «Молодой человек» вышла в российский прокат

Моя Москва.онлайниещё 1

На большие экраны вышла отечественная комедия «Молодой человек», сценаристом и режиссером которой выступил 33-летний Александр Фомин, ранее работавший над сюжетом сериала «Восьмидесятые» и фильма «Карамора». Продюсированием занимались Илья Найшуллер и Екатерина Кононенко, создатели лент «Я худею» и «Марафон желаний», а также Дмитрий Литвинов («Девяностые»).

Комедия «Молодой человек» вышла в российский прокат
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Ваня Ревзин, зотолой медалист и обладатель красного диплома МГУ, к своим тридцати годам оказался на дне: жена ушла к спортсмену, с работы в банке уволили и гасить ипотечный кредит нечем. В какой-то момент Иван узнает о том, что его ушлый одноклассник-двоечник Коля стал преуспевающим бизнесменом и объявил конкурс для старшеклассников с многомиллионным призовым фондом. Главный герой, который выглядит намного моложе своих лет, решается на аферу. Он сбривает бороду, подделывает документы и отправляется на конкурс.

Главные роли в картине исполнили Павел Табаков и Данила Козловский. В фильме также сыграли Данила Поперечный, Ингрид Олеринская, Валентина Ляпина, Рахим Абрамов, Влад Фельдман, Егор Кирячок, Клим Бердинский и Елена Ксенофонтова.

Фильмы,Я худею,Рахим Абрамов,Данила Поперечный,Валентина Ляпина,Елена Ксенофонтова,Дмитрий Литвинов,Ингрид Олеринская,Илья Найшуллер,Александр Фомин,Данила Козловский,Павел Табаков,МГУ,
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