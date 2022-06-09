Комедия «Молодой человек» вышла в российский прокат

На большие экраны вышла отечественная комедия «Молодой человек», сценаристом и режиссером которой выступил 33-летний Александр Фомин , ранее работавший над сюжетом сериала «Восьмидесятые» и фильма «Карамора». Продюсированием занимались Илья Найшуллер и Екатерина Кононенко, создатели лент «Я худею» и «Марафон желаний», а также Дмитрий Литвинов («Девяностые»).

Ваня Ревзин, зотолой медалист и обладатель красного диплома МГУ, к своим тридцати годам оказался на дне: жена ушла к спортсмену, с работы в банке уволили и гасить ипотечный кредит нечем. В какой-то момент Иван узнает о том, что его ушлый одноклассник-двоечник Коля стал преуспевающим бизнесменом и объявил конкурс для старшеклассников с многомиллионным призовым фондом. Главный герой, который выглядит намного моложе своих лет, решается на аферу. Он сбривает бороду, подделывает документы и отправляется на конкурс.