Российского зрителя ожидает ряд зарубежных премьер

На безрыбье триллер об исчезнувшей жене может претендовать хоть на какое-то подобие кассовых сборов. Но на языке кинопрокатчиков фильм «Пропавшая» — категории B, то есть не из громких кассовых премьер. Он производства независимой продюсерской компании актера Джерарда Батлера, снявшего в главной роли себя. Дистрибьютор — российская Central Partnership. Мировые сборы, как указано на «Кинопоиске», — чуть более одного миллиона долларов. В общем-то, проходное кино.

Фото: Кадр из кинофильма «Пропавшая» Кадр из кинофильма «Пропавшая»

Скорее всего, права на похожие фильмы приобрели еще до начала спецоперации России на Украине. Или же небольшой кинопроизводитель решил, что деньги важнее политики. Громкие голливудские премьеры вроде «Топ Ган: Мэверик» или «Мира Юрского периода: Господство» легально россияне посмотреть не смогут, зато нелегальных возможностей стало больше, отмечает директор по развитию направления «Кино и сериалы» маркетингового агентства Salo Александр Голубчиков:

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Александр Голубчиков директор по развитию направления «Кино и сериалы» маркетингового агентства Salо «RuTracker, который заблокировали, потом вроде как разблокировали. Многие ресурсы, которые попадали под жалобы правообладателей, попадали в списки Роскомназдора и оказывались заблокированными. Ряд из них имеет зеркала, многие из них до сих пор доступны через VPN, но какие-то VPN, даже платные, блокируются. Поэтому желающим найти кино, которое они ищут, придется побегать. Но скажу прямо: тот же «ВКонтакте» как был главной нелегальной площадкой по просмотру видео в рунете, так ей и остается. Лента просто пестрит: «Викинги», «Топ Ган», «Доминион». Все это там есть. В Telegram существуют боты, которые позволяют отыскивать новинки».

По словам Александра Голубчикова, в нелегальном поле стали работать студии озвучивания, которые ранее дублировали фильмы и сериалы по официальным договорам с иностранными крупными студиями, — и на это закрывают глаза российские регуляторы.

Вместе с тем услуги полуподпольных студий озвучивания пиратских фильмов и сериалов стали пользоваться высоким спросом. Поэтому, несмотря на запрет официальных релизов крупных кинокомпаний, дефицита фильмов нет, указывает киновед Андрей Дементьев:

Андрей Дементьев киновед «Все объявили нам бойкот: крупные киностудии Paramount, Universal и прочие. Говорят, не будет в России наших премьер. «Бэтмен» отменили — какой ужас. Стоит неленивому человеку залезть в интернет, все там лежит. Мало того, даю вам честное слово, что все лежит абсолютно бесплатно. Надо только немножко поискать. Это, может быть, нелегально, может быть, это пиратство, но у нас даже в Госдуме недавно обсуждался вопрос, стоит ли эти нелегальные сайты сделать легальными. Просто потому, что против нас объявили такие санкции, что теперь уже никакие законы не работают, в том числе и лицензионные. Давайте мы тогда будем бесплатно все это смотреть. Как бы ни решили этот вопрос в Госдуме, но это можно смотреть сейчас. «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», «Операция «Мясной Фарш» с Колином Фертом, «Варяг» с Николь Кидман — нормальный такой блокбастерный ассортимент».

В проигрыше кинотеатры, которые не могут показать эти блокбастеры. Хотя иные осмеливаются. Business FM рассказывала о подпольных кинопоказах по предзаказу «Бэтмена» и «Я краснею» в регионах. Скорее всего, эта «видеосалонная» практика успешно продолжится.