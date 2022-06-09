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2 часа назад

Видео: три сцены в кино, где актеры удачно сымпровизировали

Мира Маркина

Добротный сценарий – это только половина успеха кинопроекта. Актеры тоже привносят изюминку в фильм, даже следуя задумке режиссеров и сценаристов. Мимикой, интонацией голоса и… импровизацией. Иногда это происходит настолько органично, что пока мы смотрим фильм, то даже не догадываемся, где она вообще имела место. О трех таких сценах в популярных картинах рассказал TikTok-блогер @teperponyatno.

Так главный герой фильма “Гринч – похититель Рождества” в одной из сцен должен был в порыве гнева сбросить со стола посуду, резко потянув скатерть на себя. Но исполнитель роли – Джим Керри – сделал это слишком технично. Скатерть он вытащил, а посуда так и осталась на месте. Тогда актер вернулся к столу и разбросал тарелки и кастрюли руками. Комичный момент оказался запечатлен на камеру. Его решили оставить во время финального монтажа.

Хотите узнать, в каких еще фильмах актеры импровизировали так, что это превратилось в изюминку картины – смотрите видео @teperponyatno.

Создание звуков в кино — целое искусство. Хотите узнать, как это делают профессионалы? Смотрите видео.

Фильмы,Видео,Гринч – похититель Рождества,Джим Керри,
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