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1 час назад

В кинотеатрах вышла драма «Американская «мечта»

Моя Москва.онлайн

В российский прокат вышла драма «Американская «мечта», сценаристами и режиссерами которой выступили Логан Джордж и Селин Хелд, ранее работавшие над проектами «Современная любовь» и «Дом с прислугой». Продюсированием картины занимались Энтони Брегман («Вечное сияние чистого разума», «Рок-н-рольщики», «Хоть раз в жизни», «Призрачная красота», «Ледяной ветер», «Современная любовь»), Питер Крон («Рок-н-рольщики», «Призрачная красота») и Дэниэл Краун («Безродные звери», «Развод в большом городе»).

В кинотеатрах вышла драма «Американская «мечта»
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Жизнь Никки совсем не похожа на американскую мечту — борьба с зависимостями, нищета, постоянные конфликты с бойфрендом... Со своей пятилетней дочерью Литтл она живет в ветхом самодельном доме в заброшенном туннеле нью-йоркского метро. Джон, отец девочки, считает, что наследница заслуживает лучшей жизни и должна учиться в школе, однако Никки не доверяет системе. Над ними — «верхний мир», который Литтл видела лишь однажды. По приказу властей мать и дочь покидают свой подземный дом зимней ночью. Что же ожидает их на поверхности?

Известно, что картина была представлена в рамках Венецианского кинофестиваля в сентябре 2020 года. Роли в ленте исполнили Жайла Фармер, Селин Хелд, Джаред Абрахамсон, Фэтлип, Гектор Фалкон, Синтия Томброс, Тони Патано, Джино Венто, Лорри Одом и Сем Аксой.

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