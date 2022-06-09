В кинотеатрах вышла драма «Американская «мечта»

Жизнь Никки совсем не похожа на американскую мечту — борьба с зависимостями, нищета, постоянные конфликты с бойфрендом... Со своей пятилетней дочерью Литтл она живет в ветхом самодельном доме в заброшенном туннеле нью-йоркского метро. Джон, отец девочки, считает, что наследница заслуживает лучшей жизни и должна учиться в школе, однако Никки не доверяет системе. Над ними — «верхний мир», который Литтл видела лишь однажды. По приказу властей мать и дочь покидают свой подземный дом зимней ночью. Что же ожидает их на поверхности?