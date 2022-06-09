Москва выделит кинотеатрам финансовую помощь

«Мы провели с нашими коллегами из крупных сетей несколько встреч с Департаментом культуры города Москвы, что касается получения грантов на поддержку, по затратам на рекламные услуги, на продвижение отечественного кино. Также мы встречались с Департаментом правительства Москвы, который отвечает в том числе за бизнес, но в последнее время нас так резво отшивают со всех сторон, что, честно говоря, надежда хоть и была, но веры было мало в то, что это все-таки может произойти. Вот та новость, которая сегодня вышла, для меня очень радостная, несмотря на то, что в отличие от наших коллег, других больших сетей, нас в Москве не так много по отношению к общему количеству кинотеатров, порядка семи кинотеатров у нас, но это несомненно очень существенная поддержка для нас будет. Хотелось бы, чтобы наше правительство на федеральном уровне приняло такое же решение».