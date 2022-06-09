Москва выделит кинотеатрам финансовую помощь

Московские власти решили выделить кинотеатрам финансовую помощь на фоне дефицита контента и сложностей с оборудованием. Среди мер поддержки оплата кинотеатрам расходов по лицензионным договорам за использование прав на отечественные фильмы. Если сделки были совершены с 1 января по 31 мая, компенсация составит 100%. Если с 1 июня — 50%. Максимальный размер выплат для одной киносети не может превышать 50 млн рублей.
Как такую поддержку оценивают владельцы кинотеатров? Говорит гендиректор АО «Киномакс» Дмитрий Нартов:
«Мы провели с нашими коллегами из крупных сетей несколько встреч с Департаментом культуры города Москвы, что касается получения грантов на поддержку, по затратам на рекламные услуги, на продвижение отечественного кино. Также мы встречались с Департаментом правительства Москвы, который отвечает в том числе за бизнес, но в последнее время нас так резво отшивают со всех сторон, что, честно говоря, надежда хоть и была, но веры было мало в то, что это все-таки может произойти. Вот та новость, которая сегодня вышла, для меня очень радостная, несмотря на то, что в отличие от наших коллег, других больших сетей, нас в Москве не так много по отношению к общему количеству кинотеатров, порядка семи кинотеатров у нас, но это несомненно очень существенная поддержка для нас будет. Хотелось бы, чтобы наше правительство на федеральном уровне приняло такое же решение».
Также обещана частичная компенсация на проведение съемок в столице. Гранты, общий размер которых составит 300 млн рублей, будут покрывать до четверти затрат на аренду городских площадок, например, объектов культуры и транспорта.
Кроме того, планируется создание городского кинопарка вблизи деревни Юрово в Новой Москве. Сейчас эту территорию благоустраивают. Первые пять кинопроизводителей, которые проведут съемки фильмов в этом месте, получат поощрительные гранты в размере 10 млн рублей каждый.
Комментирует кинопродюсер, президент кинокомпании «Царь Pictures» Александр Изотов:
«Я думаю, что правительство Москвы находится в авангарде правильных мер, безусловно, кинобизнесу очень нужна поддержка, особенно, на мой взгляд, она нужна кинотеатрам. Кинопоказ в тяжелейшем состоянии сейчас находится, в значительно худшем, чем все остальные участники рынка. Что касается продвижения Москвы при помощи киносъемок, это уже было, это продолжает работать, это тоже здорово. Но наиболее актуальна поддержка кинотеатров».
В апреле представители киноиндустрии, в том числе крупнейшие киносети и профильные ассоциации, направляли в правительство письмо с просьбой выделить 6,5 млрд рублей на помощь кинотеатрам. Но до поддержки на федеральном уровне дело пока не дошло.