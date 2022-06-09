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1 час назад

Новые "Фантастические твари" стали самым востребованным у российских пиратов фильмом

Газета.Ru

Компания Group-IB представила рейтинг фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых встречалось в мае в Рунете. Список представил портал "Бюллетень кинопрокатчика".

"Фантастические твари" стали самым популярным фильмом среди пиратов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Аналитики отметили, что есть прямая зависимость между количеством "пиратских" версий, спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

На первой строчке оказались "Фантастические твари: Тайны Дамблдора". Новый фильм франшизы не вышел в России на большой экраны в апреле из-за приостановки деятельности студии Warner Bros. в стране.

Второе место заняла картина "Соник 2 в кино", премьера которой в России была отменена в марте.

На третьей строчке расположился "Варяг" Роберта Эггерса с Александром Скарсгардом, который должен был выйти в российский прокат 21 апреля.

В первой десятке есть и российский фильм - "Родители строго режима" с Алисой Фрейндлих и Александром Адабашьяном.

Также в топ вошли "Затерянный город", "Чип и Дейл спешат на помощь, "Отчаянные мстители", "Костюм", "Клон" и "Воспламеняющая взглядом".

В апреле самым копируемым пиратами фильмом стал "Бэтмен" Мэтта Ривза.

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