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40 минут назад

Режиссер Александр Акопов объяснил мировой успех мультика «Маша и Медведь»

РИА "ФедералПресс"

Режиссер Александр Акопов заявил, что в России полно денег на кинопроцессы, главная задача – найти талантливых сценаристов и актеров. В пример он привел мультик «Маша и Медведь».

Акопов объяснил мировой успех мультика «Маша и Медведь»
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Главный русский продукт, который знают во всем мире, – это «Маша и Медведь». Нет такой страны, в которой нет этого мультфильма. Это мощнейший успех, сравнимый с любым голливудским блокбастером»,

– передает его слова Teleprogramma.pro.

«Машу и Медведя» любят во всем мире, а каждая серия набирает миллиарды просмотров. Акопов считает, успех мультика не побьет даже новая часть «Аватара», которая должна скоро появиться на экранах.

Дело в том, что детские продукты всегда заходят лучше, маленькие любители кино пересматривают картины снова и снова. Именно поэтому, считает Акопов, в США самая богатая студия – Disney.

Сейчас же в съемочный процесс активно погружен Филипп Киркоров. «ФедералПресс» писал, что он стал Петром I в новом ситкоме.

Фильмы,Аватар,Маша и Медведь,Александр Акопов,Филипп Киркоров,Walt Disney,
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