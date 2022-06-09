Акопов объяснил мировой успех мультика «Маша и Медведь»

Режиссер Александр Акопов заявил, что в России полно денег на кинопроцессы, главная задача – найти талантливых сценаристов и актеров. В пример он привел мультик «Маша и Медведь».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Главный русский продукт, который знают во всем мире, – это «Маша и Медведь». Нет такой страны, в которой нет этого мультфильма. Это мощнейший успех, сравнимый с любым голливудским блокбастером»,

– передает его слова Teleprogramma.pro.

«Машу и Медведя» любят во всем мире, а каждая серия набирает миллиарды просмотров. Акопов считает, успех мультика не побьет даже новая часть «Аватара», которая должна скоро появиться на экранах.

Дело в том, что детские продукты всегда заходят лучше, маленькие любители кино пересматривают картины снова и снова. Именно поэтому, считает Акопов, в США самая богатая студия – Disney.