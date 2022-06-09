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2 часа назад

Кадр дня: секрет шляпы Джека Воробья

Мария Кимакович

Одной из наиболее известных и любимых зрителями ролей знаменитого Джонни Деппа стала роль Джека Воробья в серии фильмов «Пираты Карибского моря».

Кадр дня: секрет шляпы Джека Воробья
Фото: Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»

Несмотря на то, что из-за скандала, связанного с разводом, от участия Деппа в продолжении картины студия предпочла отказаться, образ его героя забыть просто невозможно. Он был создан филигранно. Актер много импровизировал и добавил от себя пирату массу интересных деталей. Однако не менее серьезно пришлось потрудиться и другим членам съемочной группы. Включая гримеров и художников по костюмам. Так, например, забавная история произошла со шляпами героя, которые делали образ капитана завершенным.

Изначально все шляпы для Джека Воробья изготавливали из кожи. Но во время съемок Депп очень часто терял шляпы и в пылу актерского куража выбрасывал их за борт (шляпы, соответственно, тонули), добавляя работы художникам по костюмам. В результате, когда пропало уже более десятка головных уборов, костюмеры решили пойти на хитрость.

Художники по костюмам начали делать шляпы Джека Воробья из резины. Страховкой от потери головных уборов этот материал, конечно, не стал, зато, упав в воду, они не тонули.

Фильмы,Джонни Депп,
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