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1 час назад

Назван самый высокооцененный критиками сериал Marvel

Lenta.ru

Назван самый высокооцененной критиками сериал вселенной Marvel. Им стал «Мисс Марвел», о чем свидетельствуют данные сайта-агрегатора рецензий Rotten Tomatoes.

Назван самый высокооцененный критиками сериал Marvel
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Шоу набрало 97 процентов положительных отзывов от критиков, а его зрительский рейтинг составил 89 процентов. Всего рецензии на него написали 126 эксперта.

Первый эпизод «Мисс Марвел» вышел на стриминговом сервисе Disney+ 8 июня. Сериал рассказывает о юной супергероине Камале Хан, которая учится в школе, является фанаткой супергероев и пишет фанфики. Она обладает физической мощью и способностью растягивать любую часть тела. Главную роль исполнила Иман Веллани. В актерском составе также заявлены Мэтт Линтц и Зенобия Шрофф.

Ранее сообщалось, что персонаж дебютирует в киновселенной Marvel. В будущем Хан также появится в фильме «Марвелы», который станет продолжением истории Капитана Марвел.

Проект «Мисс Марвел» обогнал такие сериалы Marvel, как «Что, если…?», «Локи», «Соколиный Глаз» и «Ванда/Вижн».

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