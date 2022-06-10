Сидни Суини перевоплотиться в осужденную разведчицу

Актриса Сидни Суини исполнит главную роль в киноленте об осужденной разведчице Реалити Уиннер. Она была анонимным источником СМИ о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года.

Фото: Ovideo.ru Ovideo.ru

В 2017 году Уиннер поделилась с прессой секретным отчетом, за что была осуждена на 5 лет и 3 месяца, однако летом 2021 года ее освободили досрочно за хорошее поведение.

Режиссером и сценаристом безымянной картины выступит дебютантка Тина Саттер. Вместе с Суини в картине сыграет Джош Хэмилтон, известный по сериалу «Ходячие мертвецы».