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1 час назад

Сидни Суини перевоплотиться в осужденную разведчицу

Ovideo.ru

Актриса Сидни Суини исполнит главную роль в киноленте об осужденной разведчице Реалити Уиннер. Она была анонимным источником СМИ о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года.

Сидни Суини перевоплотиться в осужденную разведчицу
Фото: Ovideo.ruOvideo.ru

В 2017 году Уиннер поделилась с прессой секретным отчетом, за что была осуждена на 5 лет и 3 месяца, однако летом 2021 года ее освободили досрочно за хорошее поведение.

Режиссером и сценаристом безымянной картины выступит дебютантка Тина Саттер. Вместе с Суини в картине сыграет Джош Хэмилтон, известный по сериалу «Ходячие мертвецы».

Сейчас Суини готовится к съемкам кинокомикса «Мадам Паутина» - совместного проекта Sony и Marvel.

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