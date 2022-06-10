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26 минут назад

«Фантастичсекие твари» стали лидером по количеству просмотров на пиратских сайтах в России

Слово и Дело

Фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» стал самой популярной лентой на пиратских ресурсах в России. При этом картина так и не появилась в официальном прокате в стране.

«Фантастичсекие твари» лидируют на пиратских сайтах в России
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Исследования провела компания Group-IB по запросу «Бюллетеня кинопрокатчика». Самым популярным фильмом на пиратскихпросторах оказался «Фантастические твари: Тайны Дамблдора».

Премьера мировой ленты состоялась 6 апреля. Однако из-за решения студии Warner Bros. картина так и не была показана в российских кинотеатрах.

На втором месте расположился «Соник — 2 в кино» На третьем — «Варяг», а на четвертом — «Затерянный город». Эти фильмы такжене вышли в прокат.

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