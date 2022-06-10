Премьеры, которые нельзя пропустить

Несмотря ни на что, кино продолжает создаваться, а нас с вами в ближайшее время ждут захватывающие премьеры, которые ни в коем случае нельзя пропустить. Рассказываем вам о самых ожидаемых фильмах этого года, которые, очень надеемся, выйдут и у нас.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

«Серый человек»

Райан Гослинг (Ryan Gosling) и Крис Эванс (Chris Evans) объединяются в самом дорогостоящем фильме от стриминговой платформы Netflix. Они сыграют бывших агентов ЦРУ, которые оказываются по другую сторону закона. Кроме того, в фильме засветилась и Ана де Армас (Ana de Armas), так что зрелище будет одинаково интересно представителям всех полов.

«Человек из Торонто»

И вновь картина производства Netflix, которая имеет все шансы стать хитом. Это боевик от создателей дилогии «Телохранитель киллера», так что юмор, особенно в совокупности с участием Кевина Харта (Kevin Hart), точно будет на высоте. Из-за ошибки сервиса Airbnb его герой случайно оказывается в одной квартире с киллером в исполнении Вуди Харрельсона (Woody Harrelson).

«Пиноккио»

Наконец-то всё встанет на свои места и Джузеппо в одной из экранизаций сказки о Пиноккио сыграет Том Хэнкс (Tom Hanks). Ему давно пророчили данную роль, учитывая, что и сам он в жизни очень походит на добродушного столяра. История стара как мир, но её интерпретацию от режиссера «Форреста Гампа» и «Назад в будущее» мы не советуем пропускать.

«Элвис»

Стильный байопик об Элвисе Пресли (Elvis Presley), удостоенный 12-минутных оваций на премьере в Каннах. Ну а на главную роль выбрали не меньшего красавчика, чем сам Элвис, — Остина Батлера (Ostin Butler). Компанию ему составят всё тот же Том Хэнкс и набирающий популярность Коди Смит-Макфи (Kodi Smit-McPhee).

«Тор: Любовь и гром»