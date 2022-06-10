Состоялась премьера фильма-катастрофы «Одна»

Накануне в кинотеатре «Ленком» прошла премьера фильма «Одна» (12+). На то, что получилось у кинокомпании «ССБ-Кино», пришли посмотреть вологжане, участвующие в массовых сценах, а также любители кино.

Фото: Вологда.рф Вологда.рф

Фильм «Одна» основан на реальных событиях. В августе 1981 года 20-летняя Лариса Савицкая вместе с мужем Владимиром возвращались из свадебного путешествия. Во время полета из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск их пассажирский АН-24 столкнулся с военным бомбардировщиком ТУ-16К. Из выживших осталась только она. Девушка пролетела более 5 км и упала на землю. Она пробыла одна в лесу три дня с множественными переломами и ушибами. Об этой авиакатастрофе ничего не сообщалось почти 20 лет.

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«Эту историю я случайно увидел по телевизору. Лариса Савицкая рассказывала, что она выжила в этой авиакатастрофе. Настолько эта история мне засела в сердце и голову, что сразу появилась мысль сделать кино и рассказать эту историю всем. Мы с трудом нашли Ларису, прилетели к ней в Крым и рассказали о своем замысле. Она согласилась. Сказала, что может быть картина кому-то поможет. Поэтому мы и сняли этот фильм, и сделали это масштабно. Спасибо вашему городу, что помогли нам в организации съемок», — рассказал «Вологда.РФ» во время съемок в нашем городе сценарист и режиссер фильма «Одна» Дмитрий Суворов.

Съемки фильма начались в августе 2020 года в Перми. Там воссоздавали обстоятельства крушения самолета. Главную героиню в фильме сыграла актриса Надежда Калеганова. Роль мужа Владимира исполнил Максим Иванов. Владимир, как и 37 пассажиров пассажирского АН-24, погиб при крушении самолетов.

В Вологду съемочная группа приезжала, чтобы снять эпизоды проката автомобилей в Комсомольске-на-Амуре, и сцену, когда главные герои находились в машине. В фильм также вошел эпизод с вологодским аэропортом, оттуда по задумке режиссера главные герои вылетали в Благовещенск.

Чтобы воссоздать эпоху, съемочная группа привлекала вологжан для участия в массовых сценах и жителей разных городов.

«Для съемок требовались типажи с удлиненными стрижками, без бороды, то есть люди, которые были похожи на жителей 80-х годов. К нам пришло боле 100 заявок, но прошли на съемки фильма порядка 80 человек. Некоторым вологжанам повезло, они были задействованы в съемках два дня. В первый съемочный день была задействована гостиница «Вологда», снами был бригадир съемочной компании Андрей Светлов. Партиями людей отправляли наверх, гримировали и переодевали. Это был уникальный опыт для людей, кто впервые снимался в кино», — отметил организатор сообщества «Актеры массовых сцен Вологодской области» Алексей Пекарь.

«Я участвовала в съемках фильма оба дня, но, к сожалению, меня многие могут не узнать, потому что я была в парике. Я не в первый раз принимаю участие в съемках массовых сцен. Это всегда необычно, интересно и захватывающе. Я знаю время, которое было воссоздано в фильме. Я все детство прожила в Вологде, и когда мы гуляли по площади Революции, у меня было дежавю, словно я попала в детство»,— рассказала вологжанка Лид

«Случайно в интернете увидела набор на кастинг и написала, мне сказали, что подхожу. Тогда у меня перевернулось впечатление о съемочном процессе вообще с ног на голову. Казалось, ну что там кадры снять. А на само деле, снять секундный кадр – это труд многих профессионалов. Мы снимали три часа две секунды фильма. Для меня ценность отечественного фильма возросла намного после этих съемок», — отметила вологжанка Татьяна Жукова.

В деле воссоздания эпохи помог вологодский клуб «Реал ретро». Они предоставили ретроавтомобили, флаги, надписи с советской символикой, а также бочку с квасом.

«У нас участвовало в съемках более 10 разных автомобилей: «Волги», «Москвичи» и «Запорожцы». То есть все автомобили, которые были в тот период времени. Работали мы два полных дня – с утра и до вечера. Помимо автомобилей давали еще реквизит: бочка с квасом, телефонная будка», — рассказал представитель вологодского клуба «Реал ретро» Олег Шириков.

Съемки эпизодов для фильма прошли в областной столице два года назад. На весь процесс создания фильма команда потратила четыре года. Накануне в областной столице состоялась долгожданная премьера фильма. Перед входом в кинотеатр прошла выставка ретро автомобилей, которые и принимали участие в съемках. Кроме того, в фойе «Ленкома» музей «Вологодские сталкеры» наглядно представили буфет 80-х годов.

«На Вологодчине уже снято 45 фильмов, в том числе кинокартина «Одна». Сам сюжет фильма очень интересный и вызывающий трепет. Сама женщина, история которой легла в сюжет, выжила. Она встречалась с актерами, работала со съемочной группой. Ожиданий очень много, интересно узнать, как будет представлена наша Вологда», — рассказала киновед Татьяна Канунова.

Премьера фильма собрала аншлаг в зале кинотеатра, билеты на сеанс были почти раскуплены все. Перед показом фильма вологжан поприветствовали по видеозаписи режиссер фильма Дмитрий Суворов и креативный продюсер проекта Антон Белов.

«Мы хотим вас поздравить с премьерой фильма. Буквально четыре года мы делали этот проект, и конечно же, вы внесли немаловажный вклад в эту всю историю. Ни один продюсер или режиссер в мире не в состоянии и реализовать большое кино в одиночку. Большое кино это всегда командная работа и я знаю, и абсолютно уверен, что каждый из вас лично внес пусть небольшой, но очень весомый и важный вклад с большое общее дело. Сейчас, когда эта картина уже готова. Мы благодарим каждого из вас лично и желаем вам приятного просмотра», — обратились к зрителям Дмитрий Суворов и Антон Белов.

История фильма «Одна» получилась настолько пронзительной, что многие зрители выходили из кинозала со слезами на глазах.

«Я с большим нетерпением ждала выхода этой картины не только потому, что ее снимали в Вологде, но также потому, что я очень люблю историю выживания, как в литературе, так и в кино. Стараюсь не пропускать такие картины. В целом мне показалось, что фильм у съемочной группы удался. Единственно, мне не понравилась демонстрация клипа Басты, который написал саундрек к фильму, до показа картины. На контрасте с искренними переживаниями Ларисы, интервью которой мы тоже увидели перед просмотром фильма, это смотрелось лишним. Но в конце песня очень хорошо вписалась в фильм», — поделилась впечатлениями от просмотра фильма писатель и журналист Наталья Мелехина.

«Я уже решила, что точно пойду смотреть фильм второй раз. Потому первый раз я смотрела на картинку. Снято очень красиво, были красивые кадры. Интересно было смотреть на то место, где ты только что ходила. Второй раз я хочу пойти на фильм, чтобы прочувствовать его, потому что все мои подружки после него плакали, а я нет. Теперь я хочу сходить за чувствами», — рассказала вологжанка Светлана Цветкова.

К просмотру фильма присоединились и вологодские сотрудники авиации: летчики и стюардессы.

«Мы частично наблюдали за съемками фильма. У нас был вылет как раз. У нас в аэропорту снимали само здание и процесс посадки в самолет», — рассказал командир вертолета «Ми-8» Дмитрий Тимофеев.

«Эта история похожа на промысел. Женщине просто повезло. Обычно говорят, что нужно сидеть в хвосте самолета, что он меньше повреждается при ударе о землю. Там нет двигателей, топлива. Там остаться в живых можно в процентах девяноста. Поэтому история реальная и имеет место», — рассказал летчик Николай Штрауб.

Отметим, что Ларису Савицкую дважды внесли в российское издание Книги рекордов Гиннесса: как человека, выжившего после падения с максимальной высоты и получившего минимальную сумму компенсации физического ущерба — 75 рублей. В конце фильма предстала и сама Лариса Савицкая. Она рассказала, как сложилась ее жизнь после катастрофы, а также поделилась некоторыми воспоминаниями о своей жизни с Владимиром.