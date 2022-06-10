Хэмилтон участвует в написании сценария к фильму о Ф1

Я не могу сообщить много подробностей, поскольку не знаю, было ли сделано официальное заявление о фильме. Однако мы уже приступили к работе, и это действительно очень захватывающий проект, который все долго ждали.



Я не могу сказать больше, но например, мы уже работаем над сценарием – я принимаю большое участие в написании – это весело. Мы отлично проводим время с Брэдом Питтом, что само по себе невероятно! Мне нравится наблюдать за тем, как он вживается в роль.



Кроме того, задача, которую я взял на себя, заключается в том, чтобы обеспечить разнообразие в актёрском составе и в съёмочной группе. Я отдельно подчеркнул этот момент в самом начале проекта.



Кроме того, если вы смотрели фильмы о гонках, снятые в прошлом, то не все из них были зрелищными, и мы хотим это изменить. Мы хотим показать, насколько интересен наш спорт людям, которые никогда не смотрели гонки. При этом необходимо сохранить наследие и передать в фильме и сценарии истинный гоночный дух. В этом тоже заключается моя роль.