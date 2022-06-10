Хэмилтон участвует в написании сценария к фильму о Ф1

На этой неделе стало известно, что Apple Studios выкупила права на фильм о Формуле 1 с Брэдом Питтом в главной роли. Проект интересен гоночным болельщикам не только заявленной темой, но и тем, что среди продюсеров картины значится Льюис Хэмилтон.В пятницу на пресс-конференции в Баку гонщик Mercedes ответил на некоторые вопросы о фильме:
Я не могу сообщить много подробностей, поскольку не знаю, было ли сделано официальное заявление о фильме. Однако мы уже приступили к работе, и это действительно очень захватывающий проект, который все долго ждали.
Я не могу сказать больше, но например, мы уже работаем над сценарием – я принимаю большое участие в написании – это весело. Мы отлично проводим время с Брэдом Питтом, что само по себе невероятно! Мне нравится наблюдать за тем, как он вживается в роль.
Кроме того, задача, которую я взял на себя, заключается в том, чтобы обеспечить разнообразие в актёрском составе и в съёмочной группе. Я отдельно подчеркнул этот момент в самом начале проекта.
Кроме того, если вы смотрели фильмы о гонках, снятые в прошлом, то не все из них были зрелищными, и мы хотим это изменить. Мы хотим показать, насколько интересен наш спорт людям, которые никогда не смотрели гонки. При этом необходимо сохранить наследие и передать в фильме и сценарии истинный гоночный дух. В этом тоже заключается моя роль.
Отвечая на вопрос, будут ли другие гонщики Формулы 1 участвовать в работе над фильмом, Льюис сказал:
«Я не сомневаюсь, что на каком-то этапе нам понадобится помощь гонщиков.
Важно подчеркнуть, что это не мой фильм, это фильм о Формуле 1, поэтому всем нам, кто так или иначе связан со спортом, важно передать свои знания авторам фильма. В работе участвуют уже очень много людей.
Уже ходят разговоры о том, что некоторые сцены планируется снимать с участием гонщиков, но мы не актёры и не хотим, чтобы из-за нас фильм получился плохим! Именно поэтому я не собираюсь участвовать в съёмках – для этой работы нужны хорошие актёры».