Хэмилтон участвует в работе над сценарием фильма с Питтом

«Я пока мало что могу сказать – не знаю, было ли официальное объявление. Но это суперзахватывающий проект, мы давно его ждали. К примеру, мы работаем над сценарием – серьезно привлекаемся, и это весело. Мы провели время с Брэдом, это просто эпично, здорово наблюдать за развитием [персонажа]. Моя роль в том, чтобы следить за многообразием актеров и сотрудников, я подчеркнул это в начале работы. Нельзя сказать, что все фильмы о гонках получались зрелищными, и мы хотим изменить ситуацию. Нужно показать, как прекрасен этот спорт – возможно, людям, которые никогда не смотрели «Ф-1», но также сохранить наследие и настоящий дух гонок в фильме и в сценарии. Это входит в мои обязанности», – сказал Хэмилтон.