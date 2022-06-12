Грустные фильмы, чтобы поплакать от души

На пути любви встает неизлечимая болезнь. Но ради истинных чувств герои новой подборки «Рамблера» готовы бороться.
Стелла — молодая девушка, которая, как и многие в ее возрасте, мечтает о любви. Вот только она тяжело больна и не может прикасаться к людям. Всю свою жизнь девушка вынуждена лечиться. Но однажды в больнице она знакомится с парнем по имени Уилл, который вызывает у нее симпатию. Это чувство взаимно, но проблема состоит в том, что у него такой же диагноз, а это значит, что они не могут приближаться друг к другу ближе чем на полтора метра. Это очень строгое правило, и они должны соблюдать его. Но именно оно становится для молодых людей самым большим испытанием в жизни.
Отец юного Бруно — комендант немецкого концлагеря. Работа обязывает мужчину вместе с его семьей перебраться в дом за город, который находится недалеко от лагеря. Вскоре Бруно наскучило постоянно играть дома и он стал незаметно пробираться на улицу. Конечно, родители не подозревали о том, что их сын сбегает, чтобы побродить в округе. Однажды, во время одной из таких прогулок, Бруно обнаруживает забор из колючей проволоки, а по ту сторону — странного мальчика в полосатой пижаме.
Бак — дружелюбный пес, который жил спокойной размеренной жизнью. Но однажды его похитили, и он оказался на холодной земле Аляски. Привыкнуть к суровым условиям ему было непросто, ведь всю жизнь пес прожил в солнечной Калифорнии. Вскоре сильный и выносливый Бак стал частью собачей упряжки. Ему быстро удалось стать настоящим лидером. И хотя на его долю пришлось множество испытаний, он с честью преодолевал каждое из них. Вскоре удача улыбается псу, и у него появляется новый хозяин, который действительно смог полюбить верного Бака. Теперь пес пойдет на любой подвиг ради друга.