Грустные фильмы, чтобы поплакать от души

На пути любви встает неизлечимая болезнь. Но ради истинных чувств герои новой подборки «Рамблера» готовы бороться.

Фото: Кадр из фильма «В метре друг от друга» Кадр из фильма «В метре друг от друга»

«В метре друг от друга» (2019)

Стелла — молодая девушка, которая, как и многие в ее возрасте, мечтает о любви. Вот только она тяжело больна и не может прикасаться к людям. Всю свою жизнь девушка вынуждена лечиться. Но однажды в больнице она знакомится с парнем по имени Уилл, который вызывает у нее симпатию. Это чувство взаимно, но проблема состоит в том, что у него такой же диагноз, а это значит, что они не могут приближаться друг к другу ближе чем на полтора метра. Это очень строгое правило, и они должны соблюдать его. Но именно оно становится для молодых людей самым большим испытанием в жизни.

«Мальчик в полосатой пижаме» (2008)

Отец юного Бруно — комендант немецкого концлагеря. Работа обязывает мужчину вместе с его семьей перебраться в дом за город, который находится недалеко от лагеря. Вскоре Бруно наскучило постоянно играть дома и он стал незаметно пробираться на улицу. Конечно, родители не подозревали о том, что их сын сбегает, чтобы побродить в округе. Однажды, во время одной из таких прогулок, Бруно обнаруживает забор из колючей проволоки, а по ту сторону — странного мальчика в полосатой пижаме.

«Зов предков» (2020)

Кадр из фильма «Зов предков»