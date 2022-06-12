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56 минут назад

Грустные фильмы, чтобы поплакать от души

Катерина Саломе

На пути любви встает неизлечимая болезнь. Но ради истинных чувств герои новой подборки «Рамблера» готовы бороться.

Грустные фильмы, чтобы поплакать от души
Фото: Кадр из фильма «В метре друг от друга»Кадр из фильма «В метре друг от друга»

«В метре друг от друга» (2019)

Стелла — молодая девушка, которая, как и многие в ее возрасте, мечтает о любви. Вот только она тяжело больна и не может прикасаться к людям. Всю свою жизнь девушка вынуждена лечиться. Но однажды в больнице она знакомится с парнем по имени Уилл, который вызывает у нее симпатию. Это чувство взаимно, но проблема состоит в том, что у него такой же диагноз, а это значит, что они не могут приближаться друг к другу ближе чем на полтора метра. Это очень строгое правило, и они должны соблюдать его. Но именно оно становится для молодых людей самым большим испытанием в жизни.

«Мальчик в полосатой пижаме» (2008)

Отец юного Бруно — комендант немецкого концлагеря. Работа обязывает мужчину вместе с его семьей перебраться в дом за город, который находится недалеко от лагеря. Вскоре Бруно наскучило постоянно играть дома и он стал незаметно пробираться на улицу. Конечно, родители не подозревали о том, что их сын сбегает, чтобы побродить в округе. Однажды, во время одной из таких прогулок, Бруно обнаруживает забор из колючей проволоки, а по ту сторону — странного мальчика в полосатой пижаме.

«Зов предков» (2020)

Кадр из фильма «Зов предков»

Бак — дружелюбный пес, который жил спокойной размеренной жизнью. Но однажды его похитили, и он оказался на холодной земле Аляски. Привыкнуть к суровым условиям ему было непросто, ведь всю жизнь пес прожил в солнечной Калифорнии. Вскоре сильный и выносливый Бак стал частью собачей упряжки. Ему быстро удалось стать настоящим лидером. И хотя на его долю пришлось множество испытаний, он с честью преодолевал каждое из них. Вскоре удача улыбается псу, и у него появляется новый хозяин, который действительно смог полюбить верного Бака. Теперь пес пойдет на любой подвиг ради друга.

Фильмы,Мальчик в полосатой пижаме,В метре друг от друга,
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