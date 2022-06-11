Зрители выбрали самый любимый советский мультфильм

При большом количестве современных анимационных историй хочется не забывать работы постарше, ставшие культовыми и известными на весь мир.

Фото: tlum.ru tlum.ru

Не так давно телеканал «Мульт» провел среди своих подписчиков опрос, в котором приняли более 2,5 тысяч человек, желая узнать: какой советских мультфильм самый любимый? Опрос располагается вот тут, можете тоже зайти нажать на кнопочку за любимца, но итоги мы уже подвели. Вот они.

Видео дня

Год выхода: 1976

Компания животных, проживающих на теплом острове, замыкает десятку самых-самых. Считать удава в попугаях — тут вам не это!

Год выхода: 1969

Неведомая зверушка, подружившаяся с добрым крокодилом Геной, заняла 9-е место. Зато игрушки в виде героя не теряют популярности.

№ 8: «Обезьянки» — 3.4% голосов

Год выхода: 1983

История ежедневных трудностей многодетной матери-обезьянки, чьи детишки так и норовят разбежаться в разные стороны. Часть голосов отдана за хит «В каждом маленьком ребенке», мы уверены.

Год выхода: 1969

Зрители нежно любят историю о том, насколько же хорошо может быть мишке Винни, и сколько ему для этого «хорошо» потребуется приложить усилий, в том числе при поедании меда.

Год выхода: 1968

Мальчика не понимают родители, но чудесным образом общий язык с ним находит болтливый, шумный и умеющий летать житель ближайшей крыши. Или просто Карлсон. Просто подумайте, сколько цитат в нашей речи из этого мультфильма!

Год выхода: 1969

Почетное пятое место досталось труппе бродячих музыкантов под руководством Трубадура. Вместе они колесят по свету и знакомятся с Принцессой, не желающей жить по указке отца. Тут ещё должно быть что-то про песни, вы знаете, да.

Год выхода: 1976

Котенок Гав и его друг щенок Шарик открывают милые и удивительные особенности этой жизни под присмотром старого дворового кота. Эти ребята воплотили понятие «милота» задолго до появления этого слова.

№ 3: «Вовка в Тридевятом царстве» — 8.4% голосов

Год выхода: 1968

Ленивый халтурщик Вовка попадает в страну, где важно уметь применять знания из школьной программы. Иначе оттуда не выбраться. Пожалуй, ему «и так сойдет» третье место.

Год выхода: 1969

Серебро уходит главному дуэту советской анимации. Неугомонный житель мегаполиса Волк старается поймать в свои лапы Зайца. Заяц, что не является сюрпризом, свои хвост и уши спасает любой ценой. Продолжение выходит, кстати.

Год выхода: 1978С большим-большим отрывом первое место занимает душевная экранизация книжек Эдуарда Успенского. Мальчик Федор начинает самостоятельную жизнь и в юном возрасте уезжает в пригород, где селится в домик и становится владельцем-другом нескольких смышленых животных и наших сердец, надолго.