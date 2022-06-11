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2 часа назад

Зрители выбрали самый любимый советский мультфильм

Tlum.ru

При большом количестве современных анимационных историй хочется не забывать работы постарше, ставшие культовыми и известными на весь мир.

Зрители выбрали самый любимый советский мультфильм
Фото: tlum.rutlum.ru

Не так давно телеканал «Мульт» провел среди своих подписчиков опрос, в котором приняли более 2,5 тысяч человек, желая узнать: какой советских мультфильм самый любимый? Опрос располагается вот тут, можете тоже зайти нажать на кнопочку за любимца, но итоги мы уже подвели. Вот они.

Видео дня

№ 10: «38 попугаев» — 1.7% голосов

Год выхода: 1976

Компания животных, проживающих на теплом острове, замыкает десятку самых-самых. Считать удава в попугаях — тут вам не это!

№ 9: «Чебурашка» — 3.3% голосов

Год выхода: 1969

Неведомая зверушка, подружившаяся с добрым крокодилом Геной, заняла 9-е место. Зато игрушки в виде героя не теряют популярности.

№ 8: «Обезьянки» — 3.4% голосов

Год выхода: 1983

История ежедневных трудностей многодетной матери-обезьянки, чьи детишки так и норовят разбежаться в разные стороны. Часть голосов отдана за хит «В каждом маленьком ребенке», мы уверены.

№ 7: «Винни-Пух и все-все-все» — 4.8% голосов

Год выхода: 1969

Зрители нежно любят историю о том, насколько же хорошо может быть мишке Винни, и сколько ему для этого «хорошо» потребуется приложить усилий, в том числе при поедании меда.

№ 6: «Малыш и Карлсон» — 5.5% голосов

Год выхода: 1968

Мальчика не понимают родители, но чудесным образом общий язык с ним находит болтливый, шумный и умеющий летать житель ближайшей крыши. Или просто Карлсон. Просто подумайте, сколько цитат в нашей речи из этого мультфильма!

№ 5: «Бременские музыканты» — 7.3% голосов

Год выхода: 1969

Почетное пятое место досталось труппе бродячих музыкантов под руководством Трубадура. Вместе они колесят по свету и знакомятся с Принцессой, не желающей жить по указке отца. Тут ещё должно быть что-то про песни, вы знаете, да.

№ 4: «Котёнок по имени Гав» — 7.8% голосов

Год выхода: 1976

Котенок Гав и его друг щенок Шарик открывают милые и удивительные особенности этой жизни под присмотром старого дворового кота. Эти ребята воплотили понятие «милота» задолго до появления этого слова.

№ 3: «Вовка в Тридевятом царстве» — 8.4% голосов

Год выхода: 1968

Ленивый халтурщик Вовка попадает в страну, где важно уметь применять знания из школьной программы. Иначе оттуда не выбраться. Пожалуй, ему «и так сойдет» третье место.

№ 2: «Ну, погоди!» — 22.9% голосов

Год выхода: 1969

Серебро уходит главному дуэту советской анимации. Неугомонный житель мегаполиса Волк старается поймать в свои лапы Зайца. Заяц, что не является сюрпризом, свои хвост и уши спасает любой ценой. Продолжение выходит, кстати.

№ 1: «Трое из Простоквашино» — 34.9% голосов

Год выхода: 1978С большим-большим отрывом первое место занимает душевная экранизация книжек Эдуарда Успенского. Мальчик Федор начинает самостоятельную жизнь и в юном возрасте уезжает в пригород, где селится в домик и становится владельцем-другом нескольких смышленых животных и наших сердец, надолго.

Благодарим всех участников за голоса! Чтобы не пропустить другие опросы и подборки качественной анимации, подписывайтесь на наш канал вЯндекс.Дзен. А еще мы завели Telegram —присоединяйтесь, если вам удобнее этот формат.

Фильмы,Котенок по имени Гав,Винни-Пух и все-все-все,Обезьянки,38 попугаев,Малыш и Карлсон,Вовка в тридевятом царстве,Трое из Простоквашино,Ну, погоди!,Бременские музыканты,Чебурашка,
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