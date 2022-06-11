Paramount Pictures переснимет "Сонную лощину" с Деппом

Студия Paramount Pictures объявила о своем намерении переснять "Сонную лощину" Тима Бертона с Джонни Деппом.
На пост режиссера перезапуска известного хоррора утвердили Линдси Бир, которая ранее также стала постановщицей приквела "Кладбища домашних животных". Как сообщает Deadline, Бир является и авторкой сценария новой адаптации "Сонной лощины", который она написала совместно с Тодом Гарнером ("Мортал Кобат").
Оригинальная "Сонная лощина" Тима Бертона вышла на экраны в 1999 году и стала большим международным хитом: в прокате картина собрала более $200 млн. Главные роли в фильмы сыграли Джонни Депп и Кристина Риччи.
Также у истории о безголовом всаднике, терроризирующем маленький городок, есть телевизионная версия — одноименный сериал, выходивший на экраны в период с 2013 по 2017 год.