Paramount Pictures переснимет "Сонную лощину" с Деппом

Студия Paramount Pictures объявила о своем намерении переснять "Сонную лощину" Тима Бертона с Джонни Деппом.

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На пост режиссера перезапуска известного хоррора утвердили Линдси Бир, которая ранее также стала постановщицей приквела "Кладбища домашних животных". Как сообщает Deadline, Бир является и авторкой сценария новой адаптации "Сонной лощины", который она написала совместно с Тодом Гарнером ("Мортал Кобат").

Оригинальная "Сонная лощина" Тима Бертона вышла на экраны в 1999 году и стала большим международным хитом: в прокате картина собрала более $200 млн. Главные роли в фильмы сыграли Джонни Депп и Кристина Риччи.