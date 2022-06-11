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1 час назад

Paramount Pictures переснимет "Сонную лощину" с Деппом

Газета.Ru

Студия Paramount Pictures объявила о своем намерении переснять "Сонную лощину" Тима Бертона с Джонни Деппом.

Paramount Pictures переснимет "Сонную лощину" с Деппом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На пост режиссера перезапуска известного хоррора утвердили Линдси Бир, которая ранее также стала постановщицей приквела "Кладбища домашних животных". Как сообщает Deadline, Бир является и авторкой сценария новой адаптации "Сонной лощины", который она написала совместно с Тодом Гарнером ("Мортал Кобат").

Оригинальная "Сонная лощина" Тима Бертона вышла на экраны в 1999 году и стала большим международным хитом: в прокате картина собрала более $200 млн. Главные роли в фильмы сыграли Джонни Депп и Кристина Риччи.

Также у истории о безголовом всаднике, терроризирующем маленький городок, есть телевизионная версия — одноименный сериал, выходивший на экраны в период с 2013 по 2017 год.

Фильмы,Сонная Лощина,Кладбище домашних животных,Кристина Риччи,Джонни Депп,Тим Бертон,
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