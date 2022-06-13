Каким получился фильм о поколениях «Молодой человек»

Как описать нынешнее поколение тридцатилетних? Стремление куспеху, культ денег, ипотека, недвижимость. А вообще, немногие из них успели полноценно прожить свою юность. В фильме «Молодой человек» Александр Фомин показывает, что никогда не поздно вернуться в молодость и заново прожить лучшие моменты жизниникогда.
Ване Ревзину (Павел Табаков) – тридцать лет. Когда-то он былуспешным: золотая медаль в школе, красный диплом МГУ. Но сейчас его жизнь рушится: работает простым менеджером в банке, повышение не светит, девушка бросает, на шее висит ипотека. Ваня пытается вырваться из образовавшегося болота. В этот момент отчаяния он узнает о своем бывшем однокласснике-двоечнике Коле (Данила Козловский). Он к своим тридцати достиг успеха, признания и стал бизнесменом, который может позволить себе устраивать конкурсы для детей с призовым фондом в 10 миллионов рублей.
Десяти миллионов как раз хватило бы Ване, чтобы покрыть вседолги и начать новую жизнь. Он знает, что совершенно не выглядит на 30, а без бороды и вовсе сойдет за подростка. Ревзин пишет сочинение на патриотическую тему и попадает в детский санаторий, чтобы там пройти испытания на силу и взрослость. Тридцатилетний мужчина мимикрирует под современных подростков.
Вместе с ними ему придется пять дней прожить в лагере с командными и одиночными испытаниями, турнирной таблицей и вожатыми мечты (Данила Поперечный и Ингрид Олеринская).
Продюсером фильма выступил Илья Найшуллер, и это уже говорито качестве. «Молодой человек» - это не нелепая российская комедия в духе недавнего «Артека» с Михаилом Галустяном в главной роли. Наоборот, это остроумная сатира, в которой раскрываются отношения, казалось бы, близкихпоколений. На протяжении всего фильма они пытаются понять друг друга, найти точки соприкосновения, и авторы фильма грамотно подыгрывают своим героям. Разная поп-культура раскрывается в очень атмосферных мелочах: молодые слушают музыку на Spotify, а старшие – на «винтажном» MP3-плеере. Авторы сыграли на струнах души любого, кто родился в девяностые: главный герой вспоминает сериал «Улицы разбитых фонарей», группу «Сектор Газа», телеигру «Позвоните Кузе», в фильме звучат родные «Три полоски» от Animal ДжаZ.
Особенно важно, что фильм говорит со зрителем на простом ипонятном языке. Несмотря на нынешний культ успеха и денег, авторы понимают, что далеко не всем тридцатилетним удалось сколотить состояние, стать бизнесменами и жить по правилам «успешного успеха». Герой Козловского отыгрывает «героя нашеговремени» - как будто карикатуру на своего же героя, Макса Андреева из «Духlessa». А зритель получает успокоительнуютаблетку: в тридцать можно быть успешным, а можно – не быть, и найти свое счастье в простых и даже детских делах. Кстати говоря, именно герой Козловского вызывает наибольший интерес и внимание зрителя. Давно мы не видели его простым, и от геройствКозловского зритель уже устал. В этом фильме он иронизирует над самим собой. Его герой поет о своем успехе: «Я и тренер, и хоккеист, и пожарный…», - юмор с отсылками к прошлым работам Козловского кино. От этого стена недоверия между зрителем и его героем моментально рушится, и теперь можно просто получатьудовольствие от его присутствия в кадре. «Молодой человек» - остроумная и свежая комедия и поколениях. Атмосфера лета, детского лагеря, воспоминания о прошлом и возможность увидеть себя в настоящем – вот, что гарантированно подарит этот фильм.