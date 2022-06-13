«Мир Юрского периода 3» возглавил кинопрокат в США

Триквел "Мир Юрского периода: Господство" стал лидером американского кинопроката в минувшие выходные. Вместе с этим, третий фильм не смог достичь показателей второй серии в части сборов за первый уикенд.

Сборы за выходные у третьей части картины составили чуть более 142 млн $, в то время как вторая часть, вышедшая в 1997 году собрала 148 млн $