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45 минут назад

«Мир Юрского периода 3» возглавил кинопрокат в США

runews24.ruиещё 1

Триквел "Мир Юрского периода: Господство" стал лидером американского кинопроката в минувшие выходные. Вместе с этим, третий фильм не смог достичь показателей второй серии в части сборов за первый уикенд.

«Мир Юрского периода 3» возглавил кинопрокат в США
Фото: runews24.rurunews24.ru

Сборы за выходные у третьей части картины составили чуть более 142 млн $, в то время как вторая часть, вышедшая в 1997 году собрала 148 млн $

Действие третьей части франшизы разворачивается четыре года спустя после того, как заповедник динозавров — остров Нублар оказался разрушен. По всему миру динозавры теперь живут и охотятся рядом с людьми.

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